Les Alouettes laissent aller Jovon Johnson

Les Alouettes de Montréal ont libéré 11 joueurs, dont le demi défensif Jovon Johnson, samedi, soit deux jours après leur dernier match préparatoire.

Johnson, 33 ans, a disputé une seule saison dans la métropole québécoise. En 2016, il a réalisé 59 plaqués, trois interceptions et six sacs du quart.

L’ancien des Roughriders de la Saskatchewan, des Blue Bombers de Winnipeg et du Rouge et Noir d’Ottawa a amorcé sa carrière dans la Ligue canadienne de football en 2007. L’Américain a stoppé l’ennemi 504 fois en défensive, saisissant 32 relais du pivot adverse.

Les autres athlètes ayant subi le couperet sont le receveur Danny Anthrop, le secondeur Tabari McGaskey, le spécialiste des longues remises Chad Bushley, les porteurs de ballon Jonah Hodges et Wayne Moore, les joueurs de ligne offensive Mathu Gibson et Quinterrius Eatmon, ainsi que les demis défensifs Tyran Finley, Jalen Rogers et Donald Unamba.

Par ailleurs, le receveur de passes Eugene Lewis s’est joint à l’équipe d’entraînement.