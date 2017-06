Les Belles-Sœurs (1968)

Pour ne pas demeurer en reste, la ville de Québec aura son propre petit scandale du genre deux ans plus tard, avec son «Vous êtes pas écœurés de mourir bande de caves! C’est assez!» du poète Claude Péloquin, qui orne la muraille du Grand Théâtre.

La norme est aujourd’hui d’applaudir ce grand moment de «libération de la parole», mais, comme George Dor, je suis très critique. On a ouvert la boîte de Pandore du joual et, par le fait même, de l’anglicisation qui l’accompagne forcément.

Pendant les pires périodes de notre sujétion humiliante au pouvoir anglais, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, quand le vocabulaire courant s’imbibait de mots anglais, au point que les gens du peuple ne connaissaient même pas leur équivalent en français, il a fallu déployer un gigantesque effort de redressement et de fierté linguistique, avec les grandes campagnes de «bon parler français».

Pour ma part, j’ai été sauvé – je n’ai pas peur de le dire – par un de ces missionnaires de la haute culture, qui m’a fait apprendre le théâtre et qui m’a tiré de la petite vie d’ouvrier dans laquelle je m’enfermais. La culture m’a sauvé du sort qui m’attendait.

La culture se la joue «peuple»

Photo courtoisie des Archives municipales de Montréal

Alors, ne me demandez pas d’applaudir quand la culture se la joue «peuple»... Riez tant que vous voulez du maniérisme précieux des orthodoxes du français qui «perlaient» impeccablement! C’est ce français, sa discipline, qui m’a ouvert sur le monde... Beaucoup plus que l’Expo 67. Bref, je veux bien reconnaître que la pièce Les Belles-Sœurs est un chef-d’œuvre, mais elle a donné aux jeunes élites progressistes le sentiment de s’approprier la réalité populaire et de la nommer.