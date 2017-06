Mike Smith en route vers Calgary

Les Coyotes de l’Arizona ont échangé le gardien Mike Smith aux Flames de Calgary contre son homologue Chad Johnson, Brandon Hickey et un choix de troisième tour au repêchage amateur de 2018.

Plusieurs médias ont rapporté la nouvelle samedi.

Cette sélection de troisième tour en deviendrait une de deuxième ronde si les Flames accédaient aux séries. Dans la transaction, les Coyotes retiennent le quart du salaire de Smith.

Par l’acquisition de Smith, les Flames avoueraient l’échec de l’expérience de Brian Elliott à titre de gardien titulaire. Ce dernier deviendra joueur autonome sans compensation cet été.

Les Flames ont connu peu de succès devant le filet depuis 2014, malgré l’emploi de Jonas Hiller, Karri Ramo, Joni Ortio, Niklas Backstrom, Johnson et Elliott.

Smith disputera en 2017-2018 la cinquième saison d’un contrat de six ans et 34 millions $. L’Ontarien a affiché un dossier de 19-26-9, une moyenne de buts alloués de 2,92 et un taux d’efficacité de ,914 la saison dernière en Arizona.

Depuis l’arrivée de Smith chez les Coyotes, la formation du désert américain n’a participé qu’une fois aux éliminatoires, alors que les Kings de Los Angeles les avaient éliminés en cinq rencontres en finale de l’Association de l’Ouest, en route vers la conquête de la coupe Stanley en 2012.