Roy fait sa place chez les Eskimos

Jean-Simon Roy a percé l’alignement des Eskimos d’Edmonton.

Le bloqueur du Rouge et Or de l’Université Laval a reçu la bonne nouvelle samedi, alors que les équipes de la LCF devaient procéder à leurs dernières coupes. «On m’a confirmé que je serai sur l’alignement actif, a dit Roy. Je suis super content. Je ne sais pas si je serai sur l’alignement de 46 joueurs ou sur la liste des blessés, mais je ne me retrouverai pas dans l’équipe d’entraînement.»

«J’ai atteint mon objectif de faire le saut chez les pros dès cette année, poursuit le choix de deuxième ronde des Eskimos au dernier repêchage. Je vais y aller au jour le jour avec l’objectif de percer l’alignement.»

Utilisé dans les deux parties de présaison des Eskimos, Roy se dit satisfait de sa prestation. «Je suis agréablement surpris de mes performances. J’ai démontré que je pouvais jouer dans la LCF. Contre Winnipeg, j’ai affronté leurs partants. La force et la grosseur des gars sont les principaux changements. C’est vraiment technique et tu ne peux pas te permettre une erreur, parce que tu vas en payer le prix.»

«J’ai été utilisé des deux côtés comme garde et comme centre, poursuit Roy. Je dois montrer que je suis polyvalent pour jouer. Les Eskimos me voient comme centre à moyen terme. L’entraîneur de la ligne offensive m’a dit que je pouvais jouer dans la LCF et le directeur-gérant me voit comme le centre de l’équipe à long terme.»

Promotions

Le secondeur Frédéric Chagnon, des Carabins de l’Université de Montréal, a percé l’alignement des Lions de la Colombie-Britannique, tout comme son coéquipier spécialiste des longues remises, Louis-Philippe Bourassa, avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

Le botteur Félix Ménard-Brière et le joueur de ligne offensive Qadr Spooner ont obtenu une place dans l’équipe d’entraînement des Blue Bombers de Winnipeg, tout comme le porteur de ballon Sean Thomas-Erlington avec les Tiger-Cats de Hamilton, et Alexandre Gagné avec les Roughriders de la Saskatchewan.

Le plaqueur Mathieu Dupuis a été réclamé par les Tiger-Cats, qui ne l’ont pas placé dans l’équipe d’entraînement. En ce qui concerne l’ailier défensif Alexandre Gagnon et Alexandre Chevrier, ils seront de retour avec le Vert & Or de Sherbrooke.