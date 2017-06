Secret de famille

«Je n’ai pas senti que c’était nécessaire, indique l’acteur. Tout est parti du scénario et de la rencontre que j’ai eue avec Marc. Déjà, quand il m’a approché il y a plus de cinq ans, il avait tout son casting en tête. C’était simple et limpide pour lui. D’ailleurs, pendant toutes les années­­­ où il peaufinait son scénario, Marc est resté fidèle à son choix d’acteurs initial. Il recherchait quelque chose de très naturel dans le jeu.»

«J’ai tout de suite pensé à lui parce que pour moi, il est parfait pour incarner l’homme de la rue, explique le réalisateur. C’est la première fois que je travaille avec lui et je dois dire que c’est un acteur exceptionnel. Il comprend bien le personnage et parfois, je n’ai rien à faire pour le diriger tellement il travaille bien et vite.»

«Je me considère comme privilégié parce qu’il y a plein de bons acteurs qui se retrouvent souvent à devoir jouer les mêmes rôles de film en film. Le “type casting” est un piège pour plusieurs acteurs et je crois avoir réussi à ne pas tomber dedans. Tant à la télé qu’au cinéma, on me propose des personnages qui me permettent d’explorer des zones différentes d’une fois à l’autre. Je crois que cela s’explique par le fait qu’on m’offre rarement le personnage principal d’un film. On pense à moi pour des personnages secondaires qui gravitent autour du héros, et c’est souvent ce genre de rôles qui sont les plus variés. Ça me convient parfaitement.»