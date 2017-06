Beyoncé a donné le jour à des jumeaux

LOS ANGELES | La diva pop Beyoncé, épouse du rappeur Jay-Z, a donné le jour à des jumeaux, selon plusieurs médias américains.

Selon le site du spectacle E!, le couple aurait été vu à l'hôpital jeudi. Et vendredi une photo circulait montrant une femme arrivant avec des fleurs, une carte sur laquelle on pouvait deviner «B + J», et deux ballons disant «Bébé fille» et «Bébé garçon ».

Le sexe des jumeaux n'avait pas été révélé avant la naissance.

Le couple quant à lui n'a fait aucune déclaration. Beyoncé avait annoncé en février qu'elle était enceinte. La star et Jay-Z sont déjà parents de la petite Blue Ivy, 5 ans.