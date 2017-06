Breuvages alcoolisés: des choix plus légers

La saison estivale et la fête nationale invitent assurément à la fête. Si les boissons alcoolisées rafraîchissantes sont fort appréciées, elles cachent souvent beaucoup de sucres et de calories. Si on prenait le virage léger en adoptant des boissons moins sucrées et moins caloriques ?

Des vins à moins de 100 calories

La SAQ (Société des alcools du Québec) offre plusieurs vins à moins de 100 calories par portion de 140 ml. De plusieurs provenances, gageons que chaque amateur y trouvera son compte.

À noter: Certains de ces produits sont embouteillés au Québec et peuvent donc aussi être vendus en supermarché ou directement chez le vigneron.

Plusieurs options intéressantes pour les amateurs de vin blanc :

Canada

Jouvenceau Cuvée Héritage (86 calories/140 ml)

L’Auberge blanc (86 calories/140 ml)

France

A.de Luze, Fleur de Sauvignon (93 calories/140 ml)

Grèce

Tsantali Pathos Moschofilero (99 calories/140 ml)

Italie

Bottero Di Cello (90 calories/140 ml)

Bù Splendido Puglia Edition limitée (98 calories/140 ml)

Osé Italia (93 calories/140 ml)

Vittori Trebbiano (85 calories/140 ml)

Svelte: rosé ou blanc

Vendu en supermarchés, le Svelte plaira sans aucun doute aux amateurs de vin qui sont soucieux de limiter les calories liquides. Le Svelte, qu’il soit rosé ou blanc, affiche 9,5 % d’alcool et apporte 80 calories par portion de 140 ml. Le rosé, aux arômes de fruits rouges, accompagne à merveille le poisson et les fruits de mer. Le blanc, aux arômes de fleurs et d’abricots, est idéal en apéro ou pour accompagner la volaille et les salades.

Quelques options allégées pour les amateurs de vin rouge sont aussi offertes dans les succursales du Québec :

Canada

L’Auberge rouge (86 calories/140 ml)

Château de cartes Marquette (86 calories/140 ml)

Jouvenceau Cuvée Héritage (86 calories/140 ml)

*Les vins suggérés sont tous des vins secs. Ils renferment donc un maximum de 4 g de sucre par litre de produit. D’autres vins peuvent contenir 100 calories et moins par portion de 140 ml puisqu’ils affichent moins d’alcool. Toutefois, leur teneur en sucre est trop élevée pour cadrer dans les critères de la nutritionniste.

Plutôt de type bière ?

Rafraîchissante, la bière est populaire! Celle que l’on peut déguster en de nombreuses déclinaisons comble le palais de plusieurs amateurs. Certaines options légères sont offertes par les grandes brasseries. On peut se les procurer dans plusieurs supermarchés ou dépanneurs du coin.

La Molson Canadian 67 contient 3 % d’alcool. Par bouteille de 341 ml, la bière renferme seulement 70 calories et 2 g de glucides. Et pour les amateurs de bières IPA (Indian Pale Ale), la Molson Canadian 67 Session IPA est également offerte, affichant aussi 70 calories et 2 g de glucides par bouteille.

La Sleeman Clear 2.0 affiche 4 % d’alcool et apporte 80 calories et 2 g de glucides par bouteille de 341 ml.

La Michelob Ultra affiche 4 % d’alcool et contient 90 calories et 2,5 g de glucides par portion de 341 ml.

Et pour les conducteurs désignés...

La Molson 0,5 % (80 calories - 17 g de glucides), la Bleue 0,5 % (50 calories - 11 g de glucides) et la Beck’s sans alcool (60 calories - 13 g de glucides) sont idéales!

Remous de la Cidrerie Michel Jodoin

Remous est un cidre sec qui renferme 6,4 % d’alcool. Il est fait à base de pommes McIntosh et on y infuse du houblon et on le gazéifie artificiellement. Le cidre propose le côté aromatique du houblon, sans l’amertume, ainsi que des notes florales et d’agrumes. S’il ne remplace pas une bière auprès des vrais amateurs, il peut assurément leur plaire.

Il ne contient pas de sucre résiduel. Les calories du Remous proviennent exclusivement de l’alcool. Ce breuvage alcoolisé contient 37 calories par portion de 100 ml. Selon Éduc’alcool, une consommation de cidre équivaut à 2 verres standards de 140 ml, soit 104 calories. On souhaite limiter les calories liquides? On partage le format de 330 ml en deux, on verse dans de jolis verres de mousseux et on ajoute quelques bleuets surgelés et du basilic frais.

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas seulement le sucre que renferment les breuvages alcoolisés qui contribue à faire grimper le compte calorique. Il faut également ajouter les calories apportées par l’alcool (éthanol) en soi: chaque gramme d’alcool apporte 7 calories!

Astuces en rafale

La consommation de calories liquides peut inévitablement affecter le poids. Ne contribuant pas à la satiété, ces calories s’ajoutent à celles qui proviennent des aliments. Quelques astuces qui feront une différence sur la balance :

Boire en mangeant, plutôt qu’à l’apéro;

Alterner les consommations avec une eau pétillante;

Se servir de plus petites quantités et déguster lentement;

Éviter les cocktails sucrés faits de jus ou de boissons gazeuses.

Santé!