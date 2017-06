Déception malgré le point

ORLANDO | Deux matchs nuls en une semaine, deux réactions bien différentes.

À Kansas City samedi dernier, les joueurs de l’Impact étaient heureux du point arraché au Sporting. Cette fois-ci, ils étaient frustrés.

«Il y a de la frustration parce qu’on prend un but dans les derniers instants du match», a admis Hassoun Camara qui a dû faire des cauchemars en pensant au poteau qu’il a frappé en deuxième demie.

«On va être frustrés ce soir et demain, mais avec un peu de recul, on se dira que c’est un match nul équitable», a ajouté le défenseur.

«C’est le genre du match où au début on aurait été satisfaits d’un point, mais de la façon dont la rencontre s’est déroulée, c’est frustrant surtout que je crois que c’est la troisième fois qu’on laisse filer des points en temps ajouté cette saison», a pour sa part émis Evan Bush qui se contenait.

Dure demie

C’est surtout la première demie qui est restée en travers de la gorge de tout le monde.

«Je suis insatisfait. On n’a pas bien joué en première demie», a déploré Ignacio Piatti qui a largement contribué avec deux buts et une passe.

Il y a aussi l’ajustement au système à cinq défenseurs qui se poursuit.

«On a subi beaucoup en première demie puis on s’est rajustés techniquement en deuxième et on a retrouvé un bel équilibre pour les faire douter», a confirmé Camara.

Décisions douteuses

La MLS ne serait pas pareille sans une petite controverse arbitrale. Il y en a eu une ou deux dans cette rencontre.

Comme ce ballon sorti sur le premier but des locaux.

«Le ballon était sorti de la surface de jeu, peut-être que ç’a dérangé les gars, mais en même temps, on les a laissés finir le jeu», a mentionné Bush.

Camara s’est montré bon joueur envers l’officiel Chris Penso.

«J’ai pas envie de polémiquer, c’est un bon arbitre, mais c’est vrai que ce sont des décisions qui sont en notre défaveur.

«Sur le corner à la dernière minute, la juge de ligne, qui a une meilleure position que l’arbitre, désigne le six mètres, mais l’arbitre décide d’attribuer le corner à l’autre équipe.»