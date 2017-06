Félix Auger-Aliassime champion à Lyon

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été sacré champion du Challenger de Lyon dimanche après avoir facilement vaincu le Français Mathias Bourgue en deux manches de 6-4 et 6-1 en finale.

Ce triomphe permettra au 336e joueur mondial d’effectuer un bond significatif au prochain classement de l’ATP, qui sera publié lundi.

Les deux joueurs ont réussi trois as, mais le représentant de la Belle Province a remporté 67 % de ses premières balles de service et 60 % de ses secondes, comparativement à 58 % et 41 % pour le favori de la foule.

L’athlète de 16 ans a également fait preuve d’opportunisme, gagnant quatre de ses cinq balles de bris. La 171e raquette mondiale lui a rendu la pareille une fois en deux tentatives.

Au total, Auger-Aliassime a dominé 60-44 au chapitre des échanges et a eu besoin de seulement 78 minutes pour clore le débat. Le champion avait été tout aussi dominant la veille en demi-finale contre le Kazakh Aleksandr Nedovyesov, l’emportant en deux sets de 6-0 et 6-3 en 77 minutes.