Fréquences estivales

C’est un été 100 % radio-canadien que Stéphan Bureau s’apprête à passer. En plus de remplacer Catherine Perrin à Médium large à ICI Première, l’ancien chef d’antenne du Téléjournal animera Notes de voyage à ICI Musique. Chaque dimanche à 10 h, le globe-trotter partagera ses bonnes adresses et ses coups de cœur à Mexico, Philadelphie, New York, Rome, Tokyo, Hong Kong et même Moscou. Il accompagnera ses récits d’une trame sonore qu’on qualifie de «classique, impressionniste et colorée».