Le Québec de Guillaume Lemay-Thivierge

D’aussi loin qu’il se souvienne, Guillaume Lemay-Thivierge a toujours accordé une importance particulière à la Saint-Jean-Baptiste. Pas étonnant, donc, que l’acteur se fasse une fierté d’animer le Grand spectacle de la Fête nationale à Montréal, événement qui se déroulera sur la place des Festivals, le 23 juin.

«En plus, nous sommes solidaires, a‐t‐il ajouté. Il y a des téléthons, chez nous. Nous avons un bon système de santé, quand nous réussissons à y entrer (...) Les gens qui ne voient pas la richesse globale d’un endroit comme le Québec, je trouve ça dommage, car je me dis qu’ils ne voient pas où ils vivent. Ils ne se rendent pas compte de la richesse, mais aussi du potentiel qui, selon moi, est aussi­­­ grand que la richesse existante.»

«Sinon, j’ai découvert, pas plus tard que l’année passée, la Gaspésie (...) C’est digne des plus beaux paysages du monde, avec les montagnes exceptionnelles, la mer juste à côté. Le cœur des gens qui sont là-bas... C’est du bon monde! Ça m’a fait capoter.»

Et quand il ne s’évade pas dans la nature, loin de la ville, ce père de quatre enfants (âgés de 16 ans, 10 ans, 7 ans et 4 mois) s’inspire des goûts de sa progéniture pour réfléchir à de nouveaux ­projets pour Montréal. Parmi eux, quelques pistes de ski, sur le mont Royal, ainsi qu’un circuit international de BMX, un sport qu’il estime être de plus en plus populaire chez les jeunes.