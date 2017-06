Le week-end culturel de Stéphanie St-Jean

Quel est votre récent coup de cœur littéraire?

Photo courtoisie

Le livre de Patrick Sénécal, Aliss, un roman fantastique avec beaucoup de violence, qui flirte avec l’épouvante. Plus jeune, j’avais beaucoup ­aimé l’œuvre de Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles. Aliss est en quelque sorte une relecture moderne de cette histoire, que l’auteur a campée au Québec, mais qui, dans cette version, s’adresse désormais aux adultes. L’héroïne sera aux prises avec toute une panoplie d’événements assez tordus qui surviendront sur son parcours. Elle sera notamment toxicomane et danseuse. C’est une histoire incroyable!

Quel est le prochain film que vous irez voir?

Photo courtoisie

Je ne veux pas manquer le prochain film De père en flic 2, d’autant plus que Louis-José Houde est un humoriste que j’aime énormément. Comme j’avais beaucoup aimé la précédente comédie policière sortie en 2009, également réalisée par Émile Gaudreault, avec Michel Côté, Louis-José Houde et Rémy Girard, je crois que je vais aimer la suite. La sortie est prévue pour juillet prochain. Je l’attends impatiemment­­­.

Quel est le spectacle à ne pas manquer?

J’ai très hâte d’aller voir le spectacle Les babins, un groupe de musiciens que je prends plaisir à suivre depuis leurs débuts. Ce sont aussi de bons amis, mais outre l’amitié, je dois admettre que je suis tombée amoureuse de leur musique. Le groupe s’oriente maintenant vers de la musique plus soul et plus relax que par le passé, dont le style était très festif. Ils en sont à leur troisième album et ils sont présentement en tournée au Québec. C’est un spectacle que je ne veux pas manquer, je les adore!

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter?

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

J’aime beaucoup écouter la musique de Louis-Jean Cormier. J’ai d’ailleurs enregistré mon CD dans son studio avec ses musiciens et ce fut une expérience formidable. Depuis ce temps, je ne me lasse pas d’écouter sa musique, qui est sublime. Son album L’ascenseur demeure mon préféré. Je l’écoute en boucle.

Qui, dans le milieu artistique, suscite votre ­admiration?

Photo AFP

J’admire particulièrement les chanteuses qui ont de grandes voix. J’aime particulièrement celle de la chanteuse et actrice afro-américaine Jennifer Hudson qui a une voix extraordinaire. Elle s’est fait connaître lors de la troisième saison de l’émission de téléréalité American Idol. On a aussi découvert son talent d’actrice dans le film Dreamgirls. Grâce à son interprétation, elle a obtenu un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle ainsi que ­l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. En tant que chanteuse, je la trouve très inspirante, tant pour son talent que pour son parcours.

