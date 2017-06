L’énigme Cale Makar

Par son style de jeu flamboyant et offensif, Cale Makar a souvent été comparé à un certain Erik Karlsson cette année.

Toutefois, il y a une dizaine d’années à peine, le genre de style que pratiquent Makar et Karlsson n’étaient pas autant en vogue. Dans la LNH d’aujourd’hui, toutefois, les défenseurs sont de plus en plus appelés à soutenir l’attaque et à avoir le coup de patin pour le faire.