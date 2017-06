Les 9 meilleurs documentaires de science sur Netflix

Pour profiter au maximum de votre abonnement Netflix, voici quelques suggestions de documentaires portant sur divers aspect de la science.

Car apprendre, c’est l’fun!

Cosmos: A SpaceTime Odyssey

Cette fabuleuse série produite par Fox et National Geographic est toujours aussi somptueuse à regarder. L’animateur Neil DeGrasse Tyson reprend le flambeau de Carl Sagan en expliquant à merveille la complexité du monde.

The Inexplicable Universe

Si, en terminant la série Cosmos, vous voulez davantage du suave Neil DeGrasse Tyson, ou tout simplement aller plus loin dans votre apprentissage de l’astrophysique, c’est la série pour vous. Le look de la série apparaît un peu daté, mais l’information est là, abondante et surtout, claire.

Planet Earth: The Complete Collection

Cette série culte a redéfini les documentaires sur les animaux. Filmée précautioneusement sur 5 ans, il est rare d’avoir un coup d’oeil aussi complet et exhaustif sur la beauté et l’étrangeté de notre monde.

Brain Games

«On ne voit pas le monde comme il est, on voit le monde comme on est»: voici la prémisse de départ de cette série fascinante sur la perception et les petits tours que notre cerveau nous joue. Bourrée d’expériences qui vont vous donner le goût de «faire rewind» pour les revoir, cette série est dynamique et instructive.

Particle Fever

Un sujet plutôt rare dans le monde des documentaires grand-public: la physique des particules élémentaires! Mais plutôt que d’expliquer ce sujet complexe, le film suit six scientifiques et leur histoire avec le boson de Higgs et l’accélérateur de particules du CERN.

The Story of Maths

Cette série en quatre épisodes survole différents épisodes de l’histoire des mathématiques. Bon, ça peut sembler austère et aride, mais au contaire, la générosité et la qualité de la production font de cette série un bijou à regarder à répétition!

Chasing Ice

Entre documentaire, film d’aventure et film d’art, Chasing Ice nous présente le photographe James Balog en mission pour croquer les glaciers partout à travers le monde. Aussi beau qu’effrayant, vous voudrez sauver la planète après le visionnement.

How We Got To Now

Cette série joue plutôt de la sociologie des sciences et de l’innovation, en nous faisant comprendre pourquoi telle ou telle percée a été proposée à tel moment dans l’histoire. Et c’est souvent des innovations qui sont tellement ancrées dans notre quotidien qu’on n’y pense plus, comme les égoûts, le flash de caméra ou les lunettes.

Addicted To Pleasure

Autre série lorgnant du côté des sciences sociales, Addicted To Pleasure raconte notre relation historique à quatre grands «vices» (le whiskey, le tabac, l’opium et le sucre) et comment ils ont forgé les civilisations.

Bonne écoute!