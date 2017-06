Les Golden Knights prennent Vie

Après des mois de spéculations, le repêchage d’expansion dans la LNH est à nos portes plus que jamais avec le dévoilement des listes de protection des 30 formations du circuit Bettman, dimanche matin. Quel visage prendront les Golden Knights de Las Vegas le 21 juin prochain? Le Journal s’est mis dans la peau du directeur général de l’équipe George McPhee.

Évidemment, les listes de protection soumises dimanche sont un bon indicatif des joueurs qui pourraient poursuivre leur carrière dans la Ville du vice, mais elles ne font pas foi de tout.

Plusieurs ententes à l’amiable seront conclues d’ici mercredi et certaines équipes offriront des compensations intéressantes aux Knights afin que ceux-ci ne repêchent pas l’un ou l’autre des joueurs qu’ils n’ont pas inclus dans leur liste de protection.

Quelques gros noms

À première vue, les Golden Knights pourront s’assurer des services de certains joueurs ayant fait leurs preuves dans le circuit Bettman, notamment les James Neal (Nashville), Bobby Ryan (Ottawa) et Mike Cammalleri (New Jersey).

En réalisant sa simulation de repêchage, l’auteur de ces lignes a décidé d’utiliser son droit de sélection pour réclamer plusieurs de ces gros noms, ne serait-ce que pour la valeur d’échange qu’ils pourraient représenter.

Des Québécois

D’ailleurs, Le Journal a donné la chance à quelques joueurs du Québec d’obtenir un nouveau départ à Las Vegas. Ainsi, David Perron (St. Louis), Jonathan Marchessault (Floride), Charles Hudon (Montréal), Yanni Gourde (Tampa Bay), Xavier Ouellet (Detroit) et Marc-André Fleury (Pittsburgh) prendront tous le chemin du désert, selon nos pronostics.

Rappelons que les Golden Knights annonceront les joueurs sélectionnés mercredi soir à 20 h dans le cadre du gala des remises de trophées de la LNH.

Ducks D’Anaheim

​Choix : Logan Shaw (AD)

On chuchote que les Ducks et les Golden Knights ont conclu une entente, et que George McPhee ne prendra ni Sami Vatanen ni Josh Manson le 21 juin. L’équipe encaissera donc la compensation et sélectionnera Logan Shaw.

Autres choix possibles : Chris Wagner, Nate Thompson

Coyotes de l’Arizona

Choix : Alex Burmistrov (C)

Les Coyotes auraient préféré se débarras­ser des contrats de Shane Doan ou de Radim Vrbata, mais Las Vegas optera plutôt pour la jeunesse avec un jeune et rapide joueur de centre de 25 ans.

Autres choix possibles : Shane Doan, Jamie McGinn

Bruins de boston

Choix : Malcolm Subban (G)

Plusieurs observateurs croient que les Golden Knights réclameront plusieurs gardiens de but afin d’utiliser leur valeur pour les rééchanger ensuite. Subban pourrait servir de police d’assurance à cette position.

Autres choix possibles : Matt Beleskey, Colin Miller

Sabres de Buffalo

Choix : Zach Bogosian (D)

L’acquisition de Nathan Beaulieu a permis aux Sabres d’exposer Zach Bogosian. Même s’il reste trois ans à son contrat qui lui donne un peu plus de 5 M$ annuellement, Bogosian pourrait être utile aux Knights.

Autres choix possibles : Matt Moulson, Linus Ullmark

FLames de Calgary

Choix : Brett Kulak (D)

Kulak ne sera pas le choix le plus sexy pour les Golden Knights. Toutefois, Kulak n’a jamais réellement pu se faire valoir à Calgary. On ne compte jamais trop de jeunes défen­seurs dans son alignement.

Autres choix possibles : Alex Chiasson, Troy Brouwer

Hurricanes de la Caroline

Choix : Joakim Nordström (AG)

Les Hurricanes n’ont pas offert beaucoup de choix aux Golden Knights. Nordström a deux saisons complètes derrière la cravate et il ajoutera de la profondeur à l’équipe qui en aura certainement besoin au début.

Autres choix possibles : Eddie Lack, Andrej Nestrasil

Blackhawks de Chicago

Choix : Trevor Van Riemsdyk (D)

Le défenseur Trevor Van Riemsdyk ira rejoindre son ancien coéquipier Marcus Kruget qui, selon les rumeurs, sera échangé aux Golden Knights. TVR pourra jouer immédiatement dans le top-6 des Knights.

Autres choix possibles : Brian Campbell, Ville Pokka

Avalanche du Colorado

Choix : Calvin Pickard (G)

L’Avalanche a choisi de protéger Semyon Varlamov au profit de Pickard. Ce dernier a disputé 50 parties au Colorado la saison dernière et il pourrait servir de monnaie d’échange si les Knights le préfèrent à un autre gardien.

Autre choix possible : M. Grigorenko et P. Wiercioch

Blue Jackets de Columbus

Choix: William Karlsson (C)

Une entente à l’amiable aurait été conclue entre les Blue Jackets et les Golden Knights afin que ces derniers sélectionnent soit William Karlsson, Matt Calvert, soit Ryan Murray (finalement protégé). Le prix? Un choix de première ronde, 24e au total.

Autre choix possible : Matt Calvert

Stars de Dallas

Choix : Cody Eakin (C)

Vegas aura quelques options intéressantes à Dallas, dont les défenseurs Dan Hamhuis et Jamie Oleksiak ou les gardiens Antti Niemi et Kari Lehtonen. Néanmoins, ils iront pour Eakin, un joueur qui a inscrit 40 points en 2014-2015.

Autre choix possible : Dan Hamhuis, Antti Niemi

Red Wings de Detroit

Choix : Xavier Ouellet (D)

Ouellet a obtenu sa première véritable chance de jouer dans la LNH la saison dernière, mais les Wings ont préféré protéger Nick Jensen. Les Golden Knights offriront au Québécois un nouveau départ qui pourrait rapporter.

Autre choix possible : Darren Helm, Petr Mrazek

Oilers d’Edmonton

Choix : Griffin Reinhart (D)

Les Oilers ont donné des choix de premier et deuxième tour aux Islanders pour faire l’acquisition de Reinhart en 2015. À moins d’une entente à l’amiable, ils pourraient maintenant le perdre pour rien.

Autre choix possible : Benoît Pouliot, Tyler Pitlick

Panthers de la Floride

Choix : Jonathan Marchessault (AD)

La planète hockey au grand complet espère que les Panthers ont conclu une entente avec les Golden Knights avant d’annoncer que Jonathan Marchessault n’était pas protégé. Un marqueur de 30 buts qui touchera 750 000 $ l’an prochain.

Autre choix possible : Reilly Smith, Jason Demers

Kings de Los Angeles

Choix : Brayden McNabb (D)

Tout porte à croire que les Kings offriront une compensation aux Golden Knights afin de les débarrasser du lourd contrat de Dustin Brown. Les Knights ne tomberont toutefois pas dans le panneau et choisiront un jeune défenseur de 26 ans à la place.

Autre choix possible : Dustin Brown, Marian Gaborik

Wild du Minnesota

Choix : Matt Dumba (D)

Les rumeurs vont bon train au Minnesota depuis quelques semaines. Toujours est-il que les Golden Knights ont maintenant la possibilité de réclamer un jeune défenseur de 22 ans qui n’a pas encore atteint son plein potentiel.

Autre choix possible : Eric Staal, Marco Scandella

Canadiens de Montréal

Choix : Charles Hudon (AG)

Charles Hudon n’a plus rien à prouver dans la Ligue américaine de hockey et le Canadien pourrait le perdre après avoir investi cinq années dans son développement. À moins que Marc Bergevin paie le prix pour se débarrasser de Tomas Plekanec...

Autre choix possible : Brandon Davidson, Jacob de la Rose

Predators de Nashville

Choix : James Neal (AD)

David Poile est en quelque sorte victime du bon travail qu’il a accompli avec sa brigade défensive. Le top-4 des Preds étant intouchable, l’équipe a dû sacrifier de gros noms en attaque et Neal est le plus attrayant.

Autre choix possible : Colin Wilson, Craig Smith

Devils du New Jersey

Choix: Mike Cammalleri (AG)

Mike Cammalleri a 35 ans, mais peut encore aider une équipe à l’attaque. Même s’ils veulent bâtir par le repêchage, les Knights auront besoin de marqueurs naturels. Le vétéran se veut aussi une belle monnaie d’échange.

Autre choix possible : Devante Smith-Pelly, Beau Bennett

Islanders de New York

Choix : Calvin De Haan (D)

Les Islanders auraient conclu un pacte avec Vegas afin qu’ils ne réclament pas un attaquant. Voilà qui explique pourquoi l’équipe a protégé trois joueurs d’avant et cinq défenseurs. De Haan sera l’arrière sacrifié.

Autre choix possible : Thomas Hickey, Dennis Seidenberg

Rangers de New York

Choix: Antti Raanta (G)

Les Golden Knights poursuivront leur récolte de gardiens avec la sélection d’Antti Raanta. Le cerbère de 28 ans s’avérerait une autre monnaie d’échange intéressante pour les Golden Knights.

Autre choix possible : Michael Grabner, Jesper Fast

Sénateurs d’Ottawa

Choix : Bobby Ryan (AD)

Dion Phaneuf a placé les Sénateurs dans une position difficile en refusant de lever sa clause de non-mouvement. Résultat : Marc Methot est disponible. Ottawa réussira toutefois à s’entendre avec les Knights afin qu’ils ne réclament pas le partenaire d’Erik Karlsson.

Autre choix possible : Marc Methot, Alexandre Burrows

Flyers de Philadelphie

Choix : Jordan Weal (C)

George McPhee et son équipe devront également réclamer des joueurs qui pourront être dans leur système pour plusieurs années. Weal a inscrit 47 points en 42 matchs dans la Ligue américaine l’an dernier, et 12 en 28 avec les Flyers.

Autre choix possible : Matt Read et Michael Del Zotto

Penguins de Pittsburgh

Choix : Marc-André Fleury (G)

Le gardien québécois a encore l’étoffe d’un solide gardien numéro un dans la LNH et les Golden Knights ne se feront pas prier pour le réclamer. De tous les gardiens exposés, Fleury est nettement le meilleur.

Autre choix possible : Nick Bonino, Carl Hagelin

Sharks de San Jose

Choix : Mikkel Boedker (AG)

Le Danois vient de connaître l’une des pires saisons offensives de sa carrière, mais il n’est âgé que de 27 ans. Il pourra être utilisé sur un trio offensif le temps que les jeunes de l’organisation soient prêts à prendre la relève.

Autre choix possible : Joe Thornton, Patrick Marleau (agent libre sans compensation)

Blues de St. Louis

Choix : David Perron (AG)

Cette sélection pourrait servir aux Golden Knights à plusieurs niveaux. Non seulement Perron peut aider l’équipe dans l’immédiat, mais il ne lui reste également qu’une seule année à son contrat. Une monnaie d’échange intéressante à la date limite des transactions.

Autre choix possible : Jori Lehtera, Dmitrij Jaskin

Lightning de Tampa Bay

Choix : Yanni Gourde (AG)

Le Québécois est agent libre sans compensation malgré ses 25 ans, mais il pourrait tout de même être un choix logique pour les Golden Knights. Il vient de connaître des séries du tonnerre dans la Ligue américaine de hockey.

Autre choix possible : Andrej Sustr, Cedric Paquette

Maple Leafs de Toronto

Choix : Brendan Leipsic (AG)

Les Maple Leafs auront eu l’une des listes de protection les plus faciles à faire puisqu’Auston Matthews, Mitch Marner et Wiliam Nylander y sont exemptés. L’équipe devra toutefois sacri­fier Leipsic, un bon jeune de leur organisation.

Autre choix possible : Kerby Rychel, Martin Marincin

Canucks de Vancouver

Choix : Luca Sbisa (D)

Les Canucks ont protégé Alex Edler, Chris Tanev et Erik Gudbranson, et ils possèdent en plus les jeunes Ben Hutton et Troy Stecher. L’équipe laissera partir Sbisa sans trop de heurts.

Autre choix possible : Reid Boucher, Ryan Miller

Capitals de Washington

Choix : Nate Schmidt (D)

Avec Kevin Shattenkirk et Karl Alzner qui deviendront libres comme l’air le 1er juillet prochain, difficile de croire que les Caps ne tenteront pas de conserver Schmidt, moyennant une compensation. Sinon, il est un choix logi­que pour Vegas.

Autre choix possible : Brett Connolly, Brooks Orpik

Jets de Winnipeg

Choix : Marko Dano (C)

Les Jets sont parvenus à s’entendre avec Tobias Enström afin qu’il lève sa clause de non-mouvement, mais Marko Dano demeure plus attrayant pour les Goldens Knights. L’attaquant de 22 ans n’aurait pas sa chance parmi les nombreux jeunes des Jets.

Autre choix possible : Tobias Enström, Michael Hutchin

L’alignement simulé des Knights

Premier trio

Vadim Shipachev | C

Mike Cammalleri | AG

James Neal | AD

Deuxième trio

Jonathan Marchessault | C

David Perron | AG

Bobby Ryan | AD

Troisième trio

Cody eakin | C

Mikkel Boedker | AG

Logan shaw | AD

Quatrième trio

William Karlsson | C

Yanni Gourde | AG

Charles Hudon | AD

Premier défenseur

Luca Sbisa | G

Matt Dumba | D

Deuxième défenseur

Calvin De Haan | G

Zach Bogosian | D

Troisième défenseur

Nate Schmidt | G

Trevor Van Riemsdyk | D

Gardiens de buts