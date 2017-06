Repêchage d'expansion: la liste fait jaser

La liste des joueurs protégés par les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été dévoilée dimanche en marge du repêchage d’expansion et plusieurs surprises ont retenu l’attention.

Les Islanders de New York ont utilisé une stratégie différente des autres formations en protégeant neuf joueurs, dont cinq défenseurs. Les arrières Johnny Boychuk, Travis Hamonic, Nick Leddy, Adam Pelech et Ryan Pulock font partie de la liste, tout comme les attaquants Andrew Ladd, Anders Lee et John Tavares, ainsi que le gardien Thomas Greiss.

L’arrière Calvin de Haan et les joueurs d’avant Ryan Strome et Brock Nelson sont donc disponibles pour la 31e équipe du circuit Bettman.

De leur côté, les Red Wings de Detroit ont choisi de faire confiance au gardien Jimmy Howard plutôt qu’au jeune Petr Mrazek, qui vient de connaître une saison des plus décevantes. Howard, qui est âgé de 33 ans, empochera en moyenne 5,291 millions $ au cours des deux prochaines campagnes. L’arrière québécois Xavier Ouellet est aussi un candidat intéressant pour les Golden Knights de Vegas.

Le Wild du Minnesota en a également surpris plus d’un alors que le joueur de centre Eric Staal et le défenseur Matthew Dumba n’ont pas été protégés. L’organisation a plutôt décidé de conserver les services de Jason Zucker et de Jonas Brodin, dont le nom a énormément circulé dans les rumeurs de transactions au cours des derniers jours.

Le directeur général des Golden Knights, George McPhee, pourra également aller chercher un défenseur de qualité chez les Ducks d’Anaheim, alors que Sami Vatanen et Josh Manson sont disponibles.

Les attaquants Michael Cammalleri (Devils du New Jersey), David Perron (Blues de St. Louis), James Neal (Predators de Nashville), Jonathan Marchessault (Panthers de la Floride), Reilly Smith (Panthers), Michael Grabner (Rangers de New York) et Troy Brouwer (Flames de Calgary) pourraient s’avérer des options intéressantes pour les Golden Knights.

McPhee devra soumettre sa liste finale mercredi. Il peut toujours conclure des transactions d’ici là, alors que plusieurs DG tenteront de conserver les services de certains joueurs qui n’ont pas été protégés.