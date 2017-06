Russell Martin et les Blue Jays évitent le balayage

Le receveur Russell Martin a claqué un circuit de deux points en fin de sixième manche, aidant les Blue Jays de Toronto à disposer des White Sox de Chicago au compte de 7-3, dimanche, au Rogers Centre.

La formation ontarienne a ainsi évité le balayage dans la série de trois parties du week-end. Elle présente une fiche de 33-35 et demeure au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine de baseball.

Après avoir concédé trois points au début de la cinquième reprise, les Jays sont revenus en force avec des poussées de trois points lors de leurs sixième et septième tours au bâton. Martin a contribué à cette explosion en expédiant un tir par-dessus la clôture du champ centre pour son septième coup de quatre buts.

Kendrys Morales a également propulsé un lancer hors des limites du terrain. Ryan Goins a ajouté un triple permettant à Steve Pearce de marquer. Celui-ci a totalisé trois coups sûrs et croisé le marbre deux fois.

Le gaucher J.A. Happ (2-4) a alloué trois points et huit frappes en lieu sûr en six manches et deux tiers. Il a récolté neuf retraits sur des prises. Danny Barnes et Roberto Osuna ont complété le travail au monticule.

Dans le camp adverse, Jose Abreu a produit deux points à l’aide d’un simple. Yolmer Sanchez a été à l’origine de l’autre point des siens.

Le partant James Shields a accordé trois points, sept frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et deux tiers. Anthony Swarzak (3-2) a subi la défaite, ayant donné deux points en deux tiers de manche.

Plus de 46 500 spectateurs ont assisté à l’affrontement.

La troupe du gérant John Gibbons amorcera une série de quatre rencontres face aux Rangers du Texas, lundi à Arlington.