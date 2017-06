Un bonhomme de neige pour Hadwin

ERIN, Wisconsin | Adam Hadwin était sans défense devant les conditions climatiques, dimanche matin à Erin Hills. Il a ramené l’une des cinq cartes de la journée dans les 80.

«Les choses ont déboulé et je n’ai rien pu faire, a expliqué le Canadien, qui a commis trois doubles bogueys de suite, du 8e au 10e fanion, en plus de trois bogueys. Rendu à ce point, ça ne servait à rien de se frustrer, a-t-il continué, décontracté et heureux que ce son cauchemar soit terminé.

«J’ai fait un beau bonhomme de neige, a-t-il imagé à propos du 8 et du 0 apparaissant au bout de sa carte finale. Il faut prendre ça avec un grain de sel, en rire, l’oublier, faire comme si ça ne s’était jamais produit et passer immédiatement au prochain tournoi.»

Il avait pourtant démarré cette ronde avec un oiselet avant que le moteur s’enraie à la fin de l’allée. Il avait même entendu des spectateurs chanter l’Ô Canada dans les gradins du troisième vert.

Hadwin a terminé à +9, ce qui lui a valu le 60e échelon.