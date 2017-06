Eugenie Bouchard s’incline au premier tour en double à Majorque

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée lors du premier tour du double au tournoi sur gazon de Majorque, en Espagne, lundi.

Bouchard et sa partenaire allemande Sabine Lisicki ont plié l’échine par le pointage de 6-4, 4-6 et 10-6 devant l’Allemande Julia Goerges et la Suissesse Xenia Knoll.

La représentante de la Belle Province disputera son match de premier tour en simple, mardi, alors qu’elle croisera le fer avec l’Italienne Francesca Schiavone, 73e au monde. Bouchard pointe actuellement au 56e échelon du classement de la WTA, publié lundi, après avoir perdu quatre places.

À son dernier tournoi à Roland-Garros, Bouchard avait subi la défaite par le pointage de 6-3 et 6-0 devant la Lettonne Anastasija Sevastova, au deuxième tour.