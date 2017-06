Jacob deGrom et Jose Ramirez récompensés

Le lanceur des Mets de New York Jacob deGrom et le joueur de troisième but des Indians de Cleveland Jose Ramirez ont été nommés joueurs par excellence de la dernière semaine dans le baseball majeur, lundi.

DeGrom a été dominant sur la butte, présentant un dossier de 2-0 en deux départs. Le droitier a concédé un seul point, huit coups sûrs et six buts sur balles en 17 manches de travail, en plus de retirer 12 rivaux sur des prises pour mériter son troisième honneur hebdomadaire en carrière.

L’artilleur a réussi son premier match complet de la saison lundi dernier contre les Cubs de Chicago, menant les siens à un gain de 6-1. Il a ainsi réalisé cet exploit pour la deuxième fois depuis ses débuts dans les ligues majeures, en 2014. DeGrom a aussi frappé un circuit dans une victoire de 5-1 sur les Nationals de Washington, dimanche.

Du côté de la Ligue américaine, Ramirez est le joueur s’étant le plus illustré grâce à sa moyenne au bâton de ,516. Celui-ci a totalisé huit doubles, trois circuits et sept points produits en sept rencontres. L’athlète de 24 ans a terminé au premier rang pour le nombre de coups sûrs ainsi que la moyenne de puissance. Il avait d’ailleurs frappé au moins deux coups sûrs lors de six parties d’affilée, avant le match prévu lundi soir contre les Orioles de Baltimore.

Le coéquipier de Ramirez chez les Indians Edwin Encarnacion a aussi été considéré pour cet honneur. L’ancien des Blue Jays de Toronto a inscrit plus d’un point dans quatre des sept matchs de son équipe, totalisant quatre longues balles et 10 points produits.