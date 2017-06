La finale de la saison 4 de la Formule électrique à Montréal

La Fédération internationale de l’automobile a aussi profité de sa réunion à Genève pour publier le calendrier de la saison 4 du Championnat de Formule électrique et, comme cette année, les deux dernières étapes auront lieu à Montréal, les 28 et 29 juillet 2018.

On constate par ailleurs que la saison commence beaucoup plus tard que précédemment, alors que les deux premières courses auront lieu les 2 et 3 décembre à Hong Kong.

Cette année, la manche initiale avait eu lieu au même endroit, mais le 9 octobre.

Comme c’est souvent le cas en FE, des courses disparaissent, d’autres arrivent. La ville de Santiago, au Chili, vient compenser la perte de Buenos Aires, en Argentine.

Statut précaire pour New York

Deux nouvelles escales sont prévues, à Sao Paulo et à Rome, quoique la manche brésilienne est sujette à confirmation. C’est également le cas de New York, dont le statut semble très précaire pour l’an prochain.

Les deux prochaines courses de la FE auront lieu d’ailleurs dans la Big Apple dans trois semaines.

Le calendrier comporte aussi d’autres incertitudes. L’épreuve de Berlin pourrait être relocalisée ailleurs en Allemagne l’an prochain. Une autre course est prévue le

9 juin, mais les organisateurs de la FE indiquent qu’il est trop tôt pour en dévoiler le pays hôte.

Calendrier saison 4 (2017-2018) Formule E

Date Pays Endroit 02-déc Chine Hong Kong 03-déc Chine Hong Kong 13-janv Maroc Marrakech 03-févr Chili Santiago 03-mars Mexique Mexico 17-mars Brésil Sao Paulo* 14-avr Italie Rome 28-avr France Paris 19-mai Allemagne à déterminer 09-juin à déterminer à déterminer 07-juil États-Unis New York * 08-juil États-Unis New York * 28-juil Canada Montréal 29-juil Canada Montréal

* Sujet à confirmation