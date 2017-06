McOwen se fait entendre

QUÉBEC | Capitales et Champions se sont livré un duel d’enfer lundi soir à Ottawa, duel que les Capitales ont remporté par la marque de 4-2. Dans la victoire, Karl Gélinas a été tout simplement excellent au monticule, alors que James McOwen s’est fait pardonner son lent début de saison.

Il aura fallu attendre la neuvième manche pour voir les Capitales prendre les devants pour de bon. En quatrième, ils avaient inscrit le premier point du match avant de voir les locaux les imiter en fin de manche.

Scénario identique en septième, si bien que la tension est demeurée élevée jusqu’à la toute fin.

Arriva donc la neuvième. Adam Ehrlich a d’abord soutiré un but sur balles avant de prendre le deuxième but sur un optionnel de Marcus Knecht. S’est ensuite présenté James McOwen au bâton. L’imposant troisième but a ajouté un troisième coup sûr à sa récolte de la journée, pour propulser les siens en avant pour de bon.

Cette performance arrivait à point pour McOwen, lui qui frappe tout juste pour son poids depuis le début de la saison.

«Si on veut gagner, tout le monde doit contribuer. McOwen et Knecht font de très bonnes choses ces temps-ci, ça tombe très bien», a expliqué le gérant Patrick Scalabrini après le match.

Le héros du jour est ensuite venu marquer grâce au simple de Yordan Manduley, inscrivant du coup le point d’assurance.

Gélinas superbe

Au monticule, les Capitales ont profité d’une excellente performance de la part de Karl Gélinas. En sept manches de travail, le droitier a espacé huit coups sûrs, allouant seulement deux points mérités. Il a de plus retiré trois Champions sur des prises, évitant d’allouer la moindre passe gratuite.

«Il a vraiment très bien fait. Ils n’ont rien frappé de solide ou presque, Karl a été en contrôle complet, il a gardé son nombre de tirs bas. On a vu notre as ce soir», a analysé Scalabrini.

Miles Moeller est venu en relève en huitième, alors que Nolan Becker s’est occupé de la neuvième. Les deux ont été pratiquement sans reproche, donnant chacun un but sur balles.

En vitesse

Capitales et Champions s’affronteront mardi soir et mercredi, avant que les Québécois reviennent à la maison jeudi pour une série de quatre parties contre la République Dominicaine. Cette formation déçoit énormément depuis le début de sa tournée nord-américaine, avec une fiche de 0-9.

Yurisbel Gracial a été nommé frappeur de la dernière semaine dans la Canam. Yordan Manduley avait reçu le titre la semaine dernière.