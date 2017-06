Miley Cyrus et Dolce & Gabbana en guerre sur Instagram

Miley Cyrus a-t-elle déclaré la guerre au grand couturier Dolce & Gabbana? Si l'on se fie aux échanges acerbes entre les deux parties, il semble que oui.

La chanteuse s’est tournée sur Instagram pour féliciter son frère, Braison Cyrus qui vient de commencer sa carrière sur la passerelle. Dans son message, elle a toutefois adressé une critique à la célèbre maison de haute couture.

«D & G, je suis fortement en désaccord avec votre politique... mais je soutiens l’effort de votre entreprise pour célébrer les jeunes artistes et leur donner une plate-forme pour mettre en lumière leur talent!», a indiqué Miley Cyrus sur Instagram.

On ne sait pas exactement de quelle politique la chanteuse de Party In The Usa fait référence, mais, une chose est certaine, Dolce & Gabbana n’est pas étranger à la controverse. Le couturier s’était attiré les foudres de nombreuses personnes après avoir affiché son soutien à Melania Trump, mais également à cause de sa prise de position en défaveur du mariage entre personnes du même sexe.

Stefano Gabbana a répondu quelques heures plus tard à Miley Cyrus, indiquant qu’il n’avait absolument rien à voir avec la politique américaine et que D&G n'était qu'un fabricant de robes. Il a également ajouté le mot-clic #BoycottDolceGabbana, une thématique centrale dans la dernière collection du couturier.

Depuis, Miley Cyrus a préféré mettre son commentaire politique derrière elle et encourage plutôt son frère dans sa carrière de mannequinat.