Bélanger retrouve confiance

Après une saison 2016 plus ardue qu’il ne l’anticipait, le golfeur Charles-Éric Bélanger tentera de renouer avec l’excellence d’il y a deux ans au cours des prochaines semaines. Et son premier test surviendra lundi au Connecticut, où il tentera de décrocher une place pour le prestigieux championnat junior des États-Unis.

Bélanger, qui vient de célébrer ses 18 ans, en est à ses derniers miles dans les rangs juniors. Champion canadien junior en 2015, le Beauportois s’élancera au Bull’s Bridge Golf Club de South Kent avec l’ambition de mériter l’un des trois laissez-passer convoités au terme de la qualification disputée en une seule ronde de 18 trous. Il s’était qualifié en 2015.

Si ses résultats ne lui ont pas fourni une pleine satisfaction depuis le début du présent calendrier, de son propre avis, cette saucette en Nouvelle-Angleterre s’annonce prometteuse à la suite d’ajustements dans son jeu.

«Depuis le début de l’année, je joue bien, mais mon pointage ne représente pas mon jeu. J’ai fait des ajustements dans mon élan et pour mon putting, et je me sens plus à l’aise, explique le jeune homme membre du club Royal Québec.

«Il va falloir limiter les erreurs et profiter des opportunités que je vais avoir tout en restant confiant et agressif. Ça ne change pas mon approche [que ce soit sur 18 trous plutôt que 36], mais tu n’as pas le temps de te rattraper si une malchance arrive. J’ai confiance de me qualifier.»

La compétition aura lieu au Kansas du 17 au 22 juillet. Tiger Woods et Jordan Spieth ont respectivement été trois et deux fois champion junior américain.

Apprentissage à la dure

La saison 2016 a permis à Bélanger de grandir comme golfeur alors qu’il était membre de l’équipe canadienne junior et qu’il a éprouvé des ennuis à répéter ses exploits de l’année précédente.

«J’ai vraiment appris avec Team Canada. Cela dit, j’ai écouté trop de monde autour de moi parce que j’étais à la recherche du meilleur, mais j’aurais dû faire mes propres affaires. Ç’a été une bonne année d’apprentissage, souligne le protégé de Fred Colgan. En ce moment, je sens qu’à tous les trous, je peux jouer le birdie, alors que l’an passé, je ne me sentais pas confiant.»

Un saut en NCAA

Bélanger fera un retour au Duc de Kent, en juillet. Après quoi il voudra reconquérir le titre national des 18 ans et moins à Kingston, à la fin du mois. Mais d’ici là, il dévoilera l’université américaine qui l’accueillera dès l’automne 2018, avouant que sa visite à Southern Mississippi l’avait impressionné.