Fort du succès remporté par Le fantôme de l'Opéra, en 2015, et La ruée vers l'or, en 2016, le Festival de cinéma de la ville de Québec présentera deux cinéconcerts lors de sa prochaine édition: La Passion de Jeanne d'Arc, le 15 septembre, et Birdman, le 21 septembre.



«Dès la première année, on s'est aperçus qu'on avait une bonne demande. Le cinéconcert, c'est une offre particulière dans le festival qu'on veut garder récurrente», a dit le programmateur du FCVQ, Olivier Bilodeau.

Alors que les deux premiers cinéconcerts mettaient en vedette un orchestre, ceux annoncés ce mardi matin, qui se tiendront au Palais Montcalm, seront chacun exécutés par un seul musicien.

Pour mettre en musique le Birdman d'Alejandro González Iñárritu, vainqueur de l'Oscar du meilleur film en 2015, le FCVQ a réussi à attirer à Québec le compositeur de l'hypnotisante bande sonore, le batteur Antonio Sánchez. Pour ce qui est de La Passion de Jeanne d'Arc, on pourra entendre à l'orgue Casavant le prodige polonais Karol Mossakowski.

Il s'agit des premières annonces pour l'édition 2017 du FCVQ. L'ensemble de la programmation devrait être dévoilée au cours du mois d'août.