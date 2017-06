Carey Price se réjouit de l’acquisition de Jonathan Drouin

LAS VEGAS | Même s’il apprécie de se tenir le plus loin possible du hockey durant la saison morte, Carey Price n’a certainement pas échappé à l’éclipse médiatique qui a suivi l’acquisition de Jonathan Drouin par le Canadien. Une transaction sur laquelle le gardien vedette n’a pas hésité à apposer son sceau d’approbation, mardi, à Las Vegas.



Reclus dans l’Ouest du continent où il s’adonne à la pêche et à la randonnée depuis l’élimination hâtive du Tricolore, Price a réagi pour la première fois à la méga transaction, lui qui se trouve actuellement au paradis des casinos à titre de finaliste pour l’obtention du trophée Vézina.

Pour lui, il ne fait aucun doute que la décision audacieuse de Marc Bergevin a propulsé l’équipe dans la bonne direction.

«Nous faisons plusieurs bons mouvements de personnel jusqu’ici. Quand on voit de tels morceaux s’assembler, ça donne faim pour revenir au jeu. Il (Drouin) est un très bon joueur et je suis excité de voir comment il va cadrer dans notre équipe.

«Il a beaucoup d’habiletés. Son jeu parle de lui-même depuis deux ans. Depuis qu’il est revenu (dans la LNH), ses chiffres en disent long. Il est un joueur bourré de talent et espérons qu’il va mettre la rondelle dans le but pour nous», a-t-il commenté, de fort bonne humeur.

Quant à savoir si Drouin est le morceau qui manque à Montréal pour renouer enfin avec la Coupe Stanley, Price s’est tout de même montré prudent.

«On ne sait jamais vraiment comment les morceaux collent ensemble tant que la machine n’est pas en marche», a-t-il prévenu.

Beaulieu et les rumeurs

S’il s’est dit comblé par l’arrivée de Drouin, Price vit des émotions contraires quant au départ de Nathan Beaulieu.

«C’est toujours dommage de voir partir un ami. J’espère qu’il obtiendra une bonne opportunité de se faire valoir à Buffalo. Il a beaucoup de talent et peut-être qu’il cadrera bien dans ce système. Je lui ai souhaité bonne chance. C’est difficile, mais ça fait partie de notre sport», a dit le numéro 31.

Dans les prochaines heures, d’autres coéquipiers pourraient aussi plier bagage. Qu’il s’agisse de potentielles pertes au profit de Las Vegas via le repêchage d’expansion comme Tomas Plekanec, ou des incessantes rumeurs concernant Alex Galchenyuk, Price continue toutefois de bien dormir.

«Ça fait partie de notre travail à Montréal. On entend les rumeurs et tout le monde aime s’improviser directeur général. C’est notre réalité, c’est comme ça. Les joueurs le comprennent», a-t-il simplement répondu.

Négociations contractuelles

Le cerbère ne s’est pas fait parler que des autres. Parmi les nombreux sujets abordés, Price a laissé entendre qu’il n’est pas encore rongé par l’anxiété en ce qui concerne son contrat, qui prendra fin au terme de la prochaine saison.

«C’est quelque chose d’important sur le plan financier, mais pour le moment, ça ne me préoccupe pas trop. Ce sera un long processus pour y arriver et peut-être que ça ne se réglera pas au 1er juillet. Ça ne m’embête pas. Plusieurs équipes trouvent le moyen de payer leurs joueurs. On trouvera une façon de s’entendre.»

Reste à voir si Price ajoutera mercredi soir un trophée Vézina à ses arguments de négociation, ce qui serait étonnant. Même aux yeux du principal intéressé, d’ailleurs!

«Je me sens un peu plus comme un spectateur cette fois-ci. Mes attentes ne sont pas tellement grandes, donc je vais surtout profiter du show. Les deux autres gardiens en nomination (Braden Holtby et Sergei Bobrovsky) ont connu une grande saison.»