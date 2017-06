Ce n’est pas la folie à Las Vegas, mais la nouvelle équipe pique la curiosité

LAS VEGAS | Las Vegas s’enflamme cette semaine... Pas tant pour ses Golden Knights que pour le mercure qui grimpe jusqu’à 46 degrés C, cependant!

Lors des passages du Journal dans les dernières années dans le cadre de la remise annuelle des trophées, le «buzz» pour la LNH à Las Vegas était tout simplement inexistant.

Cette fois, le vent tourne, même si la célèbre Strip ne s’affichera jamais aux couleurs de l’équipe tel que ce serait le cas à la veille d’un repêchage d’expansion dans une ville comme... Québec!

Au cœur de la ville festive, au travers de dizaines de milliers de touristes venus prendre du soleil et quelques consommations, bien malin celui qui remarquerait que les Golden Knights sont véritablement sur le point de voir le jour.

Toutefois, les locaux jurent que l’engouement autour de la 31e franchise de la LNH est plus présent que jamais.

«Les gens veulent savoir ce qui se passe, être impliqués et finalement connaître l’alignement de leur équipe de hockey. Ils veulent s’approprier les Golden Knights. On voit de plus en plus d’autocollants sur les autos et l’équipe est quotidiennement dans les bulletins de nouvelles», assure Zee Khan, directeur général du programme des Rebels de l’Université de Las Vegas.

12 000 spectateurs attendus

Qu’on ne se méprenne pas, le niveau de fièvre pour le hockey à Las Vegas ne rejoindra jamais une parcelle d’une infime partie de ce qu’elle serait dans un marché traditionnel.

Néanmoins, selon différentes évaluation non-officielles qui circulent, quelque 12 000 spectateurs pourraient assister au repêchage et au gala de remise des trophées, mercredi soir, au T-Mobile Arena. Les billets étaient disponibles pour la modique somme de 15 à 30 $.

Du lot, quelle proportion sera formée de touristes amateurs de hockey plutôt que de véritables mordus de la grande région métropolitaine de Las Vegas, qui regroupe 2,5 millions d’habitants? L’histoire ne le dit pas...

«On sent définitivement un engouement ici. Je sais que certaines villes canadiennes nous regarderaient de haut avec une foule attendue de 10 000 à 15 000 pour un repêchage, mais dans un marché non-traditionnel comme le nôtre, c’est un chiffre impressionnant. Ça prouve que les amateurs attendaient vraiment cette journée», a fait valoir Ken Boehlke, qui gère le site Internet SinBin Vegas, qui s’intéresse de près aux Golden Knights.

Dans les médias

Sur le plan médiatique, ce n’est certainement pas l’éclipse totale à laquelle on aurait droit dans tout marché canadien. Cependant, l’intérêt semble y être. Dans son édition d’hier, le Las Vegas Sun consacrait cinq articles aux Golden Knights.

«Quand la NFL a annoncé que les Raiders déménageaient à Vegas, les médias n’en avaient que pour ça. Dans les derniers jours, on a recommencé à parler un peu de hockey, avec le repêchage d’expansion qui s’en vient», a mentionné hier notre conducteur de taxi.

Au Las Vegas Review-Journal, le vétéran journaliste Steve Carp, qui assure la couverture des Golden Knights, estime que ses écrits touchent de plus en plus de lecteurs.

«C’est impossible à quantifier, mais je sais que mes articles soulèvent des réactions, des commentaires. C’est un sujet dont les gens veulent entendre parler», croit-il.

Dans la ville, mis à part au T-Mobile Arena, on ne peut pas dire que Las Vegas est Golden Knights, cependant.

«Ce n’est pas comme s’il y a des panneaux publicitaires et tout, mais on sent que les gens sont curieux. J’espère que ça va fonctionner à long terme», a souri Brian Boles, un résident de Las Vegas depuis 20 ans, croisé lors de l’ouverture de la boutique officielle de l’équipe.