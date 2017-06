Deux trophées pour Nick Foligno

La Ligue nationale de hockey a remis le trophée King-Clancy au capitaine des Blue Jackets de Columbus, Nick Foligno, mardi, à Las Vegas.

Le marqueur de 26 buts en 2016-2017 a également reçu le trophée Mark Messier.

Ces prix sont remis au joueur de la LNH représentant le mieux respectivement les valeurs d'implication dans la communauté et de leadership.

Foligno succède à Henrik Sedin, des Canucks de Vancouver, à titre de récipiendaire du trophée King-Clancy. Depuis la création de celui-ci en 1988, aucun joueur n'a raflé le prix deux fois.

Détenteur de la double citoyenneté canado-américaine, Foligno porte les couleurs des Blue Jackets depuis 2012. En octobre dernier, le vétéran de 29 ans et son épouse Janelle ont fait don de 1 million $ au Nationwide Children’s Hospital et au Boston Children’s Hospital, les hôpitaux qui ont pris soin de leur fille Milania. Celle-ci a souffert d’un problème de cœur à la naissance.

Par ailleurs, Travis Hamonic a accepté le prix de la Fondation de la LNH lors de cette soirée des honneurs humanitaires pour son engagement, sa persévérance et son travail pour enrichir les gens de sa communauté.

Le défenseur des Islanders de New York a ainsi reçu 25 000 $ qu’il pourra remettre à l’Islanders Children’s Foundation. Hamonic a notamment dépensé plus de 50 000 $ dans le cadre du programme D-Partner des matchs des Islanders, qui permet à des enfants ayant souffert de la perte d’un parent d’assister à des parties et de rencontrer les joueurs.