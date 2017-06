Gros été en vue dans les cinémas

L’été est officiellement arrivé. Et la saison estivale s’annonce particulièrement chaude, voire «énorme» dans les cinémas grâce à Détestable Moi 3 et Spider-Man, selon Vincent Guzzo.

«On va connaître un été vraiment exceptionnel», lance d’entrée de jeu Vincent Guzzo, propriétaire de la chaîne du même nom.

Et les premiers gros blockbusters de la saison estivale sont attendus dès mercredi avec l’arrivée du nouveau chapitre de la saga Transformers sur nos écrans, puis de Détestable Moi 3 quelques jours plus tard. La semaine suivante, ce sera au tour de Spider-Man de tisser sa toile devant les cinéphiles.

«Les attentes sont extrêmement élevées pour ce nouveau Spider-Man», atteste Vincent Guzzo.

Le succès remporté par Bon Cop Bad Cop 2 (plus de 4,3 millions de dollars en recettes jusqu’à présent) devrait également donner un coup de pouce à De père en flic 2 qui affrontera La Guerre de la Planète des singes à la mi-juillet.

«Les gens viennent de voir et d’aimer Bon Cop Bad Cop 2. Alors ils sont plus susceptibles de vouloir aller voir De père en flic 2, qui est sensiblement le même genre de film», remarque Vincent Guzzo.

L’homme d’affaires s’attend donc à une saison estivale plus achalandée que celle de l’an dernier, qualifiant la période de juillet à septembre 2016 de «moyenne».

«Durant les vacances de la construction de cette année, on va avoir The Emoji Movie 3D, Atomic Blonde, La Tour sombre et Brice 3. Et comme on devrait subir un été pluvieux, les salles vont être pleines», avance-t-il.

L’homme d’affaires a également bon espoir que la rentrée, en septembre, continuera d’attirer les cinéphiles dans les salles sombres de la province.

«Le retour à l’école est habituellement la pire période de l’année. Mais on aura Ça, Mercenaires et Flatliners en septembre, tous des films qui ont déjà un gros buzz», explique-t-il.

Vers une année record ?

Il semble d’ailleurs que le reste de 2017 pourrait bien se poursuivre sur cette lancée, selon Vincent Guzzo. L’homme d’affaires s’attend à rien de moins qu’une «année record», à la suite des succès retentissants de La Belle et la bête et Le Destin des dangereux qui ont fait sonner la caisse particulièrement fort dans les derniers mois.

«Et il y aura encore de très gros films d’ici la fin de l’année. Il y en a tellement, c’est complètement fou», lance Vincent Guzzo, citant au passage Blade Runner, Thor: Ragnarok, Justice League et le prochain chapitre de la saga Star Wars, tous attendus entre octobre et décembre prochains.