Jonathan Roy signe avec Atlantic Records

Le chanteur québécois Jonathan Roy a franchi une étape importante vers la conquête du marché international. Il vient de signer avec Atlantic Records, la même compagnie de disque qu'Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay, David Guetta et de nombreux autres poids lourds de la musique.

Atlantic Records lancera dans quelques semaines partout aux États-Unis la chanson Freeze Time, tirée du dernier EP de Jonathan Roy. Le chanteur, protégé de Corey Hart, prévoit partir en tournée de promotion cet automne chez nos voisins américains.

«J'ai braillé quand j'ai su la nouvelle», confie Jonathan Roy à l'autre bout du fil, qui évoque aussi la possibilité que le nouvel extrait sorte également en Europe.

«Je ne savais pas comment réagir. Ça fait un an qu'on travaille sur ce projet-là avec eux, mais ça fait cinq ou six ans qu'on travaille pour avoir quelque chose là-bas. Et on l'a. On a eu de gros up and down, et d'avoir enfin cette chance de sortir notre musique en dehors du Canada, c'est incroyable. (...) Corey a fait une job extraordinaire», dit-il.

Ils ont travaillé avec nul autre que Pete Ganbarg, l'homme derrière plusieurs succès de Michael Jackson, Céline Dion, Vanilla Ice et Santana, entre autres.

Persévérance

«Je suis allé là-bas. J'ai chanté pour eux. Ç'a pris un an avant qu'ils disent oui. On a fait une deuxième rencontre, on avait amené l'album.»

C'est la chanson Freeze Time qui a attiré l'attention de la maison de disque. «Ils ont envoyé la chanson à un producteur de musique. On l'a complètement refaite. Ça donne quelque chose de vraiment trippant. Ça va sortir dans quelques semaines partout au Québec, partout au Canada, partout aux États-Unis».

«J'ai une équipe maintenant assez incroyable avec Warner au Canada, et Atlantic Records aux États-Unis. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire.»

Pour l'instant, Atlantic Records n'a prévu sortir que cet extrait de Jonathan Roy, et la suite dépendra de la réaction du public, explique l'interprète de Daniella Danemark.

Une tournée de festivals attend Jonathan Roy cet été. Il se produira entre autres sur les Plaines au Festival d'été de Québec, en première partie des Backstreet Boys et de Nick Jonas, ainsi qu'au Stampede de Calgary en première partie d'Alessia Cara.