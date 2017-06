Juste pour rire se fait rétro en extérieur

La 35e édition du festival Juste pour rire misera sur la nostalgie pour sa programmation extérieure. Plastic Bertrand et Kool & the Gang s’ajoutent à Village People au nombre d’artistes musicaux qui feront vibrer la place des festivals cet été.

Décidément, le festival Juste pour rire entend bien multiplier les clins d’œil musicaux à la décennie qui l’a vu naître cet été.

Le 16 juillet prochain, le chanteur belge Plastic Bertrand viendra faire planer les festivaliers dès la tombée de la nuit avec ses hits ayant traversé les époques. Les mélomanes nostalgiques pourront donc réentendre Stop ou encore, Tout petit la planète et, bien évidemment, Ça plane pour moi, tous revisités par leur interprète original, accompagné de Xavier Caféine et ses musiciens pour l’occasion.

Le lendemain, ce sera au tour des six membres de Village People de faire danser les foules. Le policier, le cow-boy, l’Amérindien, le soldat, le travailleur de la construction et le motard sont tous attendus dans la métropole pour resservir leurs Macho Man, In the Navy, Go West et autres Y.M.C.A.

Deux jours plus tard, soit le 19 juillet, les musiciens de l’OSM sortiront de leur zone de confort pour revisiter les plus grandes chansons humoristiques en compagnie d’humoristes tels que Claudine Mercier, Réal Béland, François Pérusse et les membres de RBO.

Le 30 juillet, ce sera finalement la formation funk américaine Kool & the Gang qui boucleront les célébrations. Au menu: les hits des années 1970 et 1980 tels que Ladies Night, Too Hot, Jungle Boogie et l’inéluctable Celebration.

Des représentations ultimes

Du côté des spectacles d’humour, la place des festivals accueillera cet été les ultimes représentations des tournées de Patrick Groulx, Jean-François Mercier et P-A Méthot. Les trois humoristes viendront boucler leurs plus récentes tournées respectives en plein air, et ce, gratuitement.

Les fans de variétés pourront quant à eux assister à la quatrième édition de l’événement annuel Mado’s Got Talent. La célèbre drag queen montréalaise Mado Lamotte transporte une fois de plus la folie de son cabaret jusqu’à la place des Festivals en compagnie de ses invités qui n’ont qu’un but en tête: repartir avec la Coupe Mado, décernée à l’artiste ayant fait la plus forte impression.

Gardy Fury sera également de cette 35e édition du festival Juste pour rire avec son tout nouveau spectacle intitulé Danse ta vie! au cours duquel il revisitera les univers de célèbres comédies musicales.

♦ Les spectacles extérieurs du festival Juste pour rire seront présentés gratuitement du 15 au 30 juillet sur la place des Festivals.