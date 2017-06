Katie Holmes tourne à Montréal

L’acteur britannique Patrick Stewart et l’actrice américaine Katie Holmes sont à Montréal depuis quelques jours pour le tournage d’un film intitulé The Gift, a appris Le Journal.

C’est un réalisateur québécois, Claude Lalonde, qui est aux commandes de ce film, qui sera tourné à différents endroits dans la métropole jusqu’à la mi-juillet. L’acteur américain Giancarlo Esposito (Breaking Bad) fait aussi partie de la distribution.

Claude Lalonde est connu dans le milieu du cinéma québécois pour avoir travaillé comme scénariste pour plusieurs films à succès, dont Les 3 P’tits Cochons, Filière 13 et 10 ½. The Gift sera son premier film comme réalisateur.

Connu pour ses rôles du légendaire capitaine Jean-Luc Picard, dans Star Trek: The Next Generation, et du professeur Xavier dans certains films de la saga X-Men, Sir Patrick Stewart n’est pas passé inaperçu depuis qu’il a posé ses valises à Montréal. Il s’est notamment fait remarquer pendant le week-end du Grand Prix, alors qu’il est monté sur le podium pour boire du champagne dans le soulier du pilote australien Daniel Ricciardo. Il a aussi récemment confirmé sa présence au Comiccon de Montréal le 9 juillet prochain.

Quant à Katie Holmes – l’ex-femme de Tom Cruise – elle a été photographiée, mardi matin, dans les rues de Montréal par un photographe du journal britannique Daily Mail. Selon l’article de ce journal, Katie Holmes a fait le voyage au Québec avec sa fille Suri, née de son union avec Tom Cruise.

Holmes, 38 ans, a récemment tourné avec Cate Blanchett et Sandra Bullock (dans Ocean’s Eight) le très attendu remake féminin de Ocean’s Eleven qui prendra l’affiche l’an prochain. Elle a aussi repris le rôle de Jackie Kennedy dans la série télé Les Kennedy.