Daniel Day-Lewis prend sa retraite en tant qu’acteur, selon ce qu’a appris le magazine The Variety.

L’acteur de 60 ans se retire pour des raisons personnelles.

«Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur. Il est immensément reconnaissant de tous ses collaborateurs et les spectateurs durant toutes ces années. Il s’agit d’un décision privée et ni lui ni ses représentants feront de commentaires», a indiqué sa porte-parole Leslee Dart.

Day-Lewis est le seul à avoir gagné trois fois l’Oscar du meilleur acteur. Il les avait gagné pour ses rôles dans les films Lincoln, Il y aura du sang et My Left Foot: l'histoire de Christy Brown. Il avait aussi été nommé pour ses rôles dans Les Gangs de New York et Au nom du père.