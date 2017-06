Les Sénateurs craignent de perdre Marc Méthot

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa Pierre Dorion n’a toujours pas d’entente avec son homologue des Golden Knights George McPhee pour garder dans la capitale nationale le défenseur Marc Méthot.

Dorion, qui est en lice pour le titre de directeur général de l’année à Las Vegas, est revenu sur le processus d’expansion qui bat son plein et dans lequel il risque de perdre Marc Méthot, un important morceau de sa formation.

Le défenseur de 31 ans, qui a passé les cinq dernières années de sa carrière avec les Sénateurs, n’a pas été protégé par son directeur général en vue du repêchage d’expansion. Dion Phaneuf, qui a refusé de lever sa clause de non-mouvement, Erik Karlsson et Cody Ceci sont les arrières qui sont assurés de rester à Ottawa.

Et la possibilité de perdre Méthot aux mains des Golden Knights est bien réelle.

«Perdre Marc Méthot me ferait énormément de peine, a indiqué Dorion, mardi. Si on regarde du côté humain, sa fiancée et lui attendent un bébé pour la saison prochaine et les deux viennent de la région d’Ottawa. Marc est aussi l’une des meilleures personnes que j’ai croisées dans mes années dans la Ligue nationale de hockey.»

Le directeur général comprend cependant que les Golden Knights ont l’occasion de mettre la main sur un joueur de qualité et que c’est dans leur droit de le faire.

«Ils ont payé beaucoup d’argent pour avoir une équipe et on doit respecter ça», a-t-il poursuivi.

Karlsson ne veut pas perdre son partenaire

Le défenseur Erik Karlsson aussi sait que les chances de voir son partenaire de jeu prendre la direction du désert sont grandes.

«Il sait qu’Ottawa ne veut pas le voir aller nulle part et il veut rester à Ottawa, a détaillé le défenseur vedette. Chaque équipe savait dans quoi elle s’embarquait, espérons qu’il restera avec nous encore un peu plus longtemps.»

Pierre Dorion a jusqu’à mercredi matin pour en venir à une entente avec les Golden Knights.