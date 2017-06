Mardis cyclistes de Lachine : Pier-André Côté l’emporte dans une course très animée

Pier-André Côté a remporté une deuxième étape consécutive, mardi soir, en devançant Pierrick Naud dans le sprint le plus disputé de la jeune saison des Mardis cyclistes de Lachine.

La troisième étape de cette 40e saison a ainsi donné lieu à tout un spectacle. Les116 partants étaient en grande forme et plusieurs ont animé la course du début jusqu’à la fin.

Le Français Axel Flet, Pro Cycling Sainte-Étienne de Loire, a terminé avec une très belle troisième place.

Le meneur au classement général, Jean-François Laroche, Cycles Régis, a dû se contenter de la cinquième position derrière Hendrik Pineda, Transports Coulombe Devinci.

On a eu droit à la plus belle course de la saison. Dès le premier tour, le peloton était étiré et les attaques ont fusé pendant les 31 tours de l’épreuve qui a été gagnée en 59 minutes 39 secondes, à moins de 1:30 du record.

«Je ne veux rien enlever à ma victoire de la semaine dernière, mais cette victoire est plus agréable», a déclaré Côté qui a tenu à remercier son coéquipier Émile Jean.

«Contrairement à Émile, je n’ai pas participé au Tour de Beauce, la semaine dernière, j’étais donc un peu moins fatigué que lui et j’avais de bonnes jambes. Émile m’a tiré d’une façon remarquable dans le sprint final pour me permettre de l’emporter», a insisté Côté qui ne pourra compléter son tour du chapeau la semaine prochaine, car il sera aux Championnat canadiens à Gatineau.

Au classement général, Laroche conserve son maillot jaune avec 361 points. Pineda suit à 299, 19 de plus que Naud. Côté occupe le cinquième rang avec 235 points, un de moins que Michel Henri.

Lemieux domine

À la Coupe féminine, qui d’autre que Raphaële Lemieux, IBike, qui continue d’être parfaite, elle qui a enlevé les honneurs de toutes les étapes cette saison.

Lemieux domine évidemment le classement avec 194 points. Dafiné Théroux Izquierdo est deuxième avec 121 points, 20 de plus que Emma Délisle.