Nouveau départ pour Félix Faubert-Lussier

Un an plus tard que souhaité, Félix Faubert-Lussier fera ses débuts professionnels, dimanche, à Toronto.

Le receveur a percé l’alignement des Tiger-Cats d’Hamilton, qui amorceront leur saison en visitant les Argonauts. «Avec le recul, ce fut la meilleure décision de revenir disputer ma dernière saison avec le Rouge et Or, a affirmé Faubert-Lussier. Oui, nous avons gagné la Coupe Vanier, mais il y a plusieurs autres raisons pourquoi ce fut une bonne décision de revenir à Laval.

«Dans le sport, la confiance est importante et j’ai pu en faire le plein à ma dernière saison universitaire, de poursuivre le choix de 5e ronde (39e au total) des Tiger-Cats en 2016. Je me suis amusé et j’ai joué pour les bonnes raisons. Je suis revenu à Québec la tête tranquille. Si j’avais passé la saison à Hamilton sur l’équipe d’entraînement, j’aurais vécu une situation frustrante et je n’aurais pas pu me prouver à mes nouveaux coéquipiers.»

Au terme du camp d’entraînement l’an dernier, les Tiger-Cats ont offert la possibilité à Faubert-Lussier d’évoluer sur l’équipe d’entraînement ou de retourner à Laval disputer sa dernière saison d’admissibilité.

Bon camp

Faubert-Lussier a connu un bon camp. «Ce fut le jour et la nuit, a indiqué celui qui s’était blessé à une hanche pendant le camp des recrues l’an dernier. J’avais confiance, je connaissais le cahier de jeux et j’ai obtenu des répétitions. J’étais en santé contrairement à l’an dernier et le camp a été moins éprouvant parce que j’ai perdu 15 livres. Ma blonde m’a préparé des repas végétariens pendant l’hiver et j’ai fondu. C’est une bonne chose parce que je suis plus vite sur les unités spéciales.»

«La transition a été plus facile pour tous ces facteurs, d’ajouter Faubert-Lussier, mais je recommençais à zéro à certains égards et je devais me prouver. Dès la deuxième journée du mini camp en avril, on m’a changé de position. Je me retrouve maintenant comme ailier espacé du côté large du terrain. C’est une position canadienne et les entraîneurs misent sur trois Américains à l’intérieur. Ma dernière expérience comme ailier espacé remonte au Vieux Montréal.»

Rendu à destination

Même s’il n’est pas partant, Faubert-Lussier n’aura pas le temps de chômer. «Je suis sur le premier groupe de pratiquement toutes les unités spéciales, a-t-il indiqué. J’aime toutes les facettes du football et ça me plaît. Peu importe la position, l’important est de me retrouver le terrain et je vais remplir le rôle qu’on me demande. Je n’ai pas emprunté le chemin dessiné, mais je me suis rendu à la destination souhaitée.»