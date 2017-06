Un album, une tournée américaine et un festival pour les Foo Fighters

Les Foo Fighters avaient décidément encerclé le 20 juin sur leur calendrier pour faire plaisir à leurs fans. En effet, le band a annoncé mardi un nouvel album, de nouvelles dates de tournée aux États-Unis et leur nouveau festival.

Le nouvel album intitulé Concrete and Gold contiendra 11 chansons et sortira le 15 septembre prochain, si tout se passe comme prévu. On peut le précommander dès maintenant.

Concrete and Gold. Out 15 Sept.

Pre-order & get priority access to pre-sale tix https://t.co/suKUyMbGTI to find out how. #ConcreteandGold pic.twitter.com/zWBpHg6tPq — Foo Fighters (@foofighters) 20 juin 2017

Run, un premier extrait de l’album, est sorti le 1er juin dernier.

Dave Grohl a d’ailleurs publié sur Twitter une annonce écrite à la main.

«Est-ce que vous vous rappeler de la “pause” qu’on prenait? On a menti. On vient de passer les derniers six mois à travailler sur un gigantesque nouvel album», écrit-il.

«Commencez à épargner de l’argent pour des nouveaux haut-parleurs. Désolé, c’est gros», ajoute Grohl.

Dans la lettre le chanteur de Foo Fighters annonce que le band organise un énorme festival, le CalJam, le 7 octobre prochain.

«Quelle meilleure manière de de célébrer le meilleur album de tous les temps que d’inviter 50 000 personnes à venir fêter avec 22 de nos groupes de musique préférés», affirme Grohl.

Le festival se tiendra à San Bernandino en Californie. Queen of the Stone Age, Cage the Elephant, Liam Gallagher, Royal Blood et beaucoup d’autres seront présents.

⚡️ “New Album! New Tour! Cal Jam 17!”https://t.co/JKVJvgZV2e — Foo Fighters (@foofighters) 20 juin 2017

Les Foo Fighters ont également annoncé de nouvelles dates de tournée aux États-Unis après le festival. Pour l’instant, rien n’est annoncé pour le Canada.