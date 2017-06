Offensive parisienne pour le Cirque Éloize et Juste pour rire

Juste pour rire et le Cirque Éloize enrichissent et étendent leur collaboration à l’étranger. Présentes dans les 19 arrondissements de Montréal pour souligner les 375 ans de la métropole, les deux entreprises québécoises vont élire domicile à Paris dès l’automne.

Le partenariat de coproduction de cinq ans – avec possibilité de renouvellement de cinq ans – qu’elles ont conclu permettra notamment aux prochaines créations du Cirque Éloize d’être offertes pendant plusieurs semaines au Théâtre du 13e ART, nouveau lieu de spectacles qui ouvrira ses portes à la fin du mois de septembre dans le 13e arrondissement de Paris.

Un complexe

À compter du 4 octobre, la troupe circassienne proposera «Cirkopolis» dans ce théâtre privé comptant 900 places, plus grand plateau pour un endroit de ce genre dans la Ville lumière.

C’est un véritable complexe dédié au théâtre qui viendra garnir le paysage de la Porte d’Italie. Un ancien lieu consacré au septième art a été reconverti pour y accueillir différentes équipes et créations de scène.

«C’était un ancien cinéma, le plus grand de France, qui avait été construit par un architecte qui avait prévu que ça pouvait devenir un théâtre, détaille Gilbert Rozon, président et fondateur de Juste pour rire. Un travail de reconstruction de plusieurs mois [et millions de dollars].»

La programmation sera «une harmonie entre le théâtre public en France et ce que Juste pour rire a toujours su faire: du spectacle intelligent accessible à tous et, parfois, du vrai populaire», explique-t-il.

Il y aura aussi une petite salle pouvant accueillir environ 140 visiteurs, un lieu «qu’a souhaité Gilbert (Rozon) pour aussi faire du développement et lancer des artistes, que ce soit en humour, en théâtre, en magie, en clown. Pour en faire un vrai lieu international, une base de ce que fait Juste pour rire tout au long de l’année», précise Olivier Peyronnaud, directeur du Théâtre du 13e ART.

Plusieurs volets

La création d’événements spéciaux du Cirque Éloize est également au cœur des priorités du fondateur de l’entreprise avec cette collaboration.

«On a envie de développer une antenne parisienne. Ce partenariat va nous permettre de le faire, mais sur toute la France pour des événements de type privé», assure Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize.

Après «Cirkopolis», les Français pourront poser les yeux sur «Saloon» et, plus tard, une célébration des 25 ans de l’entreprise circassienne créée en 1993.

Cinq années marquantes pour le Cirque Éloize:

1994 – Première tournée aux États-Unis, un an à peine après sa naissance

1996 – Première tournée en France où, à ce jour, plus de 70 villes ont été visitées

2012 – Création du spectacle à succès «Cirkopolis», notamment lauréat d’un prestigieux Drama Desk Award grâce à une représentation à New York

2017 – Début, en octobre, de l’entente parisienne avec Juste pour rire d’une durée minimale de cinq ans

2018 – 25e anniversaire de l’entreprise, dont les créations ont été vues par plus de 3,5 millions de spectateurs