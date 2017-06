Olafioye, le catalyseur?

Pendant le camp d’entraînement, le quart Darian Durant et le receveur Ernest Jackson ont été identifiés comme étant les acquisitions les plus importantes à l’attaque. Toutefois, celle du joueur de ligne offensive Jovan Olafioye peut aussi être ajouté à cette liste.

Acquis dans une transaction avec les Lions de Colombie-Britannique, le colosse de 6 pieds 6 pouces et 325 lb devrait être un morceau important au sein de son unité cette saison. En plus de protéger le quart Durant dans son angle mort, il aura la mission d’aider les porteurs de ballon à gagner des verges importantes.

«Quand j’ai pris connaissance de la transaction, ce fut une nouvelle crève-cœur, a indiqué Jovan Olafioye qui a été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF au cours des six dernières saisons. Par la suite, j’ai compris que ça faisait partie de la business et que je devais regarder de l’avant.

«Les Alouettes m’ont accueilli à bras ouverts. De plus, j’ai reconnu plusieurs visages familiers avec qui j’avais déjà joué avec les Lions. Il y a aussi la présence de Jacques Chapdelaine comme entraîneur-chef qui a facilité mon adaptation.»

Durant son passage avec les Lions, il a aidé le porteur de ballon Andrew Harris d’obtenir deux saisons de 1000 verges par la course. Est-ce que Tyrell Sutton pourra livrer des statistiques similaires cette saison ?

«Andrew et Tyrell ont deux styles assez différents, a précisé Olafioye. Tyrell est rapide et punit l’adversaire à chaque portée alors qu’Andrew est plus en finesse.»