Prédire l’imprévisible

Nico ou Nolan? C’est la grande question. Au repêchage de 2010, il y avait le même débat, mais c’était entre Taylor et Tyler. Taylor Hall avait finalement grimpé en premier sur l’estrade pour revêtir le chandail des Oilers, suivi par Tyler Seguin (Bruins). Des 12 recruteurs, six ont dit qu’Hischier deviendrait le premier de classe et les six autres ont choisi Patrick. Il y a donc une égalité parfaite entre les deux centres.

«Hischier et Patrick sont deux très bons centres, mais on ne parle pas d’un talent exceptionnel comme un Auston Matthews ou Connor

1. Devils | New Jersey

Nico Hischier

Centre, Suisse, Halifax (LHJMQ)

Hischier ou Patrick? Seuls Ray Shero, le DG des Devils, et Paul Castron, le directeur du recrutement amateur, ont la réponse. Hischier a connu une fulgurante progression à sa première saison en Amérique du Nord avec les Mooseheads. Décrit comme un centre dynamique et intelligent, le Suisse a gagné des matchs à lui seul au Mondial junior.

2. Flyers | Philadelphie

Nolan Patrick

Centre, Canadien, Brandon (WHL)

Il y a quelques mois, Patrick était clairement vu comme le premier de classe pour ce repêchage. À 6 pi 2 po et 200 lb, le Manitobain a les outils pour devenir un bon premier centre dans la LNH. Ennuyé par deux hernies sportives, il s’est absenté pour plusieurs matchs cette saison.

3. Stars | Dallas

Miro Heiskanen

Défenseur, Finlandais, HIFK (Finlande)

Aux yeux de plusieurs recruteurs, Heiskanen est le défenseur le plus complet de cette cuvée 2017. «Il est une perle rare, a dit un recruteur de l’Ouest. Il possède toutes les qualités pour un défenseur d’aujourd’hui : rapide, bonne relance, intelligent et fiable dans son territoire.»

4. Avalanche | Colorado

Cale Makar

Défenseur, Canadien, Brooks (AJHL)

L’Avalanche a clairement besoin de renfort à la ligne bleue. À 5 pi 11 po et 188 lb, il n’est pas le plus grand des défenseurs, mais il compense par sa vision du jeu et son sens offensif. Dans le jeu des comparaisons, on entend les noms de Drew Doughty et d’Erik Karlsson. Il devrait jouer à l’université U-Mass la saison prochaine.

5. Canucks | Vancouver

Gabriel Vilardi

Centre, Canadien, Windsor (OHL)

Un grand centre droitier de 6 pi 3 po et 203 lb. C’est le rêve de plusieurs équipes. Avec les Sedin qui ne rajeunissent pas, les Canucks auront besoin d’aide à l’attaque. Il n’est pas le plus rapide, mais il est très doué. Il a gagné la Coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor.

6. G. Knights | Vegas

Cody Glass

Centre, Canadien, Portland (WHL)

Originaire de Winnipeg, Glass pourrait devenir le tout premier choix de l’histoire des Golden Knights. George McPhee voudra construire son équipe par le repêchage et il n’y a rien de mieux que de miser sur un centre rapide et intelligent.

7. Coyotes | Arizona

Owen Tippett

Ailier droit, Canadien, Mississauga (OHL)

John Chayka, le jeune DG des Coyotes, a une fascination pour les statistiques avancées. Mais il y a une statistique qui ne ment pas avec Tippett, c’est celle de la colonne des buts. Il en a inscrit 44 en 60 matchs à Mississauga. Un marqueur naturel.

8. Sabres | Buffalo

Casey Mittelstadt

Centre, Américain, Green Bay (USHL)

Mittelstadt ne fait pas l’unanimité chez les recruteurs. Originaire du Minnesota, il a déçu lors des évaluations physiques à Buffalo. Mais on le décrit comme un centre avec de grandes habiletés offensives.

9. Red Wings Détroit

Timothy Liljegren

Défenseur, Suédois, Rogle (Suède)

Il y a un an, Liljegren était vu comme un top 3 pour ce repêchage. Son étoile a pâli cet hiver. Un recruteur le place aussi loin que le 28e rang. Les Wings ont toujours aimé le talent, les défenseurs rapides et les Suédois. Il répond aux trois critères.

10. Panthers | Floride

Michael Rasmussen

Centre, Canadien, Tri-City (WHL)

À 6 pi 6 po et 220 lb, Rasmussen répond à la définition d’un attaquant en puissance. Même s’il jouait au centre avec les Americans de Tri-City, il pourrait devenir un bon ailier pour Aleksander Barkov, qu’il décrit comme un modèle.

11. Kings | Los Angeles

Elias Pettersson

Centre, Suédois, Timra (Suède)

Les Kings aiment bien Tippett, mais il ne devrait pas glisser jusqu’au 11e rang. Sans choix de premier tour en 2015 et 2016, les Kings ont besoin de regarnir leur banque de talent. Petterson n’est pas gros à 6 pi 2 po et 165 lb, mais il est très rapide et intelligent.

12. Hurricanes | Caroline

Elli Tolvanen

Ailier droit, Finlandais, Sioux City (USHL)

Après Tippett, Tolvanen est probablement le marqueur le plus naturel de ce repêchage. Il a quitté la Finlande à l’âge de 16 ans pour s’établir à Sioux City, en Iowa. Il a un tir dévastateur.

13. Jets | Winnipeg

Juuso Valimaki

Défenseur, Finlandais, Tri-City (WHL)

Les Jets ont déjà une tonne de bons jeunes attaquants, alors ils pourraient être tentés de sélectionner un défenseur. Valimaki a amassé 61 points (19 buts, 42 passes) avec les Americans de Tri-City. Il a les instincts offensifs pour diriger le jeu en supériorité numérique.

14. Lightning | Tampa Bay

Nick Suzuki

Centre, Canadien, Owen Sound (OHL)

Le mot talent revient constamment quand on parle de centre de 5 pi 11 po et 183 lb. À 17 ans seulement, il a frôlé une saison de 100 points (96) et il a maintenu le rythme en séries avec 23 points en 17 rencontres.

15. Islanders | New-York

Martin Necas

Centre, Tchèque, Brno (Rep. Tchèque)

De fortes rumeurs envoient ce choix à Vegas. Necas, un centre droitier de 6 pi 1 po, fait le bonheur de plusieurs recruteurs. Certains lui président une place dans le top 10. Il a assez de talent pour s’établir un jour parmi l’un des deux premiers trios dans la LNH.

16. Flames | Calgary

Lias Andersson Centre, Suédois, HV 71 (Suède)

«Il me fait parfois penser à une petite peste comme Brad Marchand», a dit un recruteur de l’Ouest. Comme le joueur des Bruins, il n’est pas un géant à 5 pi 11 po, mais il a réussi à tenir sa place dans une ligue d’hommes avec 19 points en 40 matchs.

17. Maple Leafs | Toronto

Erik Brannstrom

Défenseur, Suédois, HV 71 (Suède)

Mike Babcock mise sur une multitude de bons jeunes attaquants. En Brannstrom, les Leafs ajouteraient un petit défenseur de 5 pi 9 po, mais un maître pour la relance du jeu. Plusieurs recruteurs sont en amour avec lui.

18. Bruins | Boston

Ryan Poehling

Centre, Américain, St. Cloud State (NCAA)

Les Bruins ont frappé un circuit l’an dernier avec le défenseur Charlie McAvoy. Ils pourraient encore se laisser séduire par un talent originaire des États-Unis. À 6 pi 2 po, Poehling est un centre puissant.

19. Sharks | San Jose

Nicolas Hague

Défenseur, Canadien, Mississauga (OHL)

Les Sharks n’ont pas repêché un défenseur au premier tour depuis Mirco Mueller en 2013. Ils ont échangé Mueller il y a quelques jours aux Devils. En Hague, les Sharks ajouteraient un colosse de 6 pi 6 po qui possède un tir canon de la pointe.

20. Blues | St. Louis

Conor Timmins

Défenseur, Canadien, Sault Ste. Marie (OHL)

Les Blues ont le luxe de parler deux fois au premier tour. Ils aimeraient ajouter du renfort à la ligne bleue. On parle de Timmins comme d’un défenseur qui relance bien la rondelle et qui est dangereux en supériorité numérique.

21. Rangers | New-York

Robert Thomas

Centre, Canadien, London (OHL)

Intelligent, responsable. Voici deux grandes qualités de Thomas. À London, Dale Hunter lui faisant confiance autant dans des missions offensives que défensives. Il pourrait fort bien entendre son nom avant le 20e rang.

22. Oilers | Edmonton

Kristian Vesalainen

Ailier gauche, Finlandais, Frolunda (Suède)

À 6 pi 4 po et 209 lb, Vesalainen est déjà un ailier imposant. Trois recruteurs ont prédit qu’ils grimperaient sur l’estrade au 22e rang pour enfiler le chandail des Oilers.

23. Coyotes Arizona*

Callan Foote

Défenseur, Canadien, Kelowna (WHL)

Un potentiel top 15 ou un joueur exclu du premier tour. Il n’y a pas de consensus avec le fils d’Adam Foote. Avec deux choix au premier tour, les Coyotes peuvent se permettre un choix un peu plus risqué.

24. B. Jackets Columbus

Isaac Ratcliffe

Ailier gauche, Canadien, Guelph (OHL)

Un ailier format géant. C’est la meilleure description pour Ratcliffe. Selon plusieurs rumeurs, les Golden Knights de Vegas auront le choix de premier tour des Jackets. Ils ne diraient pas non à un joueur originaire des États-Unis.

25. Canadien | Montréal

Joshua Norris

Centre, Américain, USA (U-18)

Norris est le type de centre dans le moule de Trevor Timmins. Il a un passeport américain, il est rapide, doué offensivement et très intense. Au «combine» à Buffalo, il a remporté 5 des 14 examens physiques. Il fera ses débuts à l’Université du Michigan l’an prochain. On dit de lui qu’il est l’un des athlètes les plus complets de cette cuvée 2017. Norris, un centre gaucher, est un bon mariage entre le talent et le caractère. Le CH n’a pas repêché un centre depuis Alex Galchenyuk, au 3e rang en 2012. Mais aujourd’hui, on croit que Galchenyuk sera un ailier dans la LNH et non un centre.

26. Hawks | Chicago

Urho Vaakanainen

Défenseur, Finlandais, JYP (Finlande)

Les Hawks auraient un penchant pour un défenseur. Ils n’ont pas choisi d’arrière depuis Dylan Olsen, une déception, en 2009. Vaakanainen a un nom assez payant au Scrabble, mais il est aussi un défenseur fiable dans son territoire et un bon passeur.

27. Blues | St. Louis*

Klim Kostin

Ailier gauche, Russe, Dynamo Moscou (Russie)

Kostin est le meilleur espoir en Europe, selon la centrale de recrutement de la LNH. Mais il y a des doutes. Il n’a pratiquement pas joué cette saison en raison d’une blessure à une épaule. Il pourrait aussi décider de rester dans la KHL plusieurs saisons.

28. Sénateurs | Ottawa

Kole Lind

Ailier droit, Canadien, Kelowna (WHL)

Les Sénateurs ont récemment repêché deux bons centres en Logan Brown et Colin White. Ils pourraient ajouter un bon ailier en Lind, un marqueur de 30 buts et 87 points l’an dernier à Kelowna. Le gardien Jake Oettinger représente aussi une option pour Ottawa.

29. Stars Dallas*

Jason Robertson

Ailier gauche, Américain, Kingston (OHL)

Malgré ses 17 ans, Robertson a mené les Frontenacs de Kingston pour les buts (42) et les points (81). Il a été tout aussi spectaculaire en séries avec 18 points en 11 rencontres.

30. Predators | Nashville

Kailer Yamamoto

Ailier droit, Américain, Spokane (WHL)

Petit, très petit. Mais grand talent. À 5 pi 8 po et 146 lb, Yamamoto se fait souvent comparer à un jeune Brian Gionta. Il a obtenu 99 points, dont 42 buts, avec les Chiefs de Spokane.

31. Penguins | Pittsburgh

Filip Chytil

Centre, Tchèque, Zlin (Rep. Tchèque)