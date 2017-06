Première finale canadienne pour Maxime Crépeau

Le jeune Maxime Crépeau est fébrile à la veille de sa première finale canadienne.

«C’est la première fois que je me retrouve dans cette position en Championnat canadien. C’est plaisant», a indiqué mardi le gardien titulaire de l’Impact de Montréal pour l’occasion, à 24 heures du match aller contre le Toronto FC, à Montréal.

Il s’agira d’un deuxième duel en finale entre les deux rivaux naturels. Le onze montréalais a eu le dessus en 2014.

Le Toronto FC détient par ailleurs le statut de favori, lui qui occupe actuellement la tête de l’Association de l’Est de la Major League Soccer.

«On joue pour jouer des finales et gagner des coupes, a ajouté Crépeau. On a l’opportunité de le faire mercredi. Ce sera important de commencer du bon pied, de connaître une bonne première mi-temps, et ensuite de bien finir le match. On veut amener un résultat positif à Toronto.»