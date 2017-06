Trophée Frank J. Selke: Patrice Bergeron aimerait rejoindre Gainey

LAS VEGAS | En nomination pour une sixième année de suite pour l’obtention du trophée Frank J. Selke, Patrice Bergeron aura de nouveau l’occasion d’égaler la marque de Bob Gainey, qui est le seul joueur dans l’histoire à avoir décroché cet honneur à quatre reprises.

Le centre des Bruins a remporté le trophée remis au meilleur attaquant défensif de la LNH au termes des campagnes 2011-12, 2013-14 et 2014-15.

Gainey, qui a connu une carrière décorée avec le Canadien, de 1973 à 1989, a obtenu la même reconnaissance lors de quatre saisons consécutives, de 1978 à 1981.

Bergeron a vu l’occasion d’égaler le record de Gainey lui glisser entre les mains l’an passé, quand l’attaquant des Kings Anze Kopitar lui a été préféré lors de la traditionnelle soirée de remises des trophées dans la LNH, à Las Vegas.

Devenu un véritable abonné annuel à la ville du vice avec ses six nominations de suite, Bergeron égale du même coup la séquence de Pavel Datsyuk. L’ancien des Red Wings s’est retrouvé parmi les finalistes de 2008 à 2013.

«Je suis ici avec ma conjointe et c’est sûr qu’il n’y a plus beaucoup de spectacles qu’on n’a pas vus!», a lancé à la blague le représentant des Bruins. Mais c’est toujours le fun d’être ici et de rencontrer des joueurs des autres équipes avec lesquels on n’a pas souvent l’occasion de parler», a-t-il enchaîné.

L’exemple de Gainey

Celui qui s’estime actuellement «en avance» dans la sixième semaine d’une réhabilitation de 12 semaines à la suite d’une opération pour une hernie sportive souhaite évidemment rejoindre Gainey, l’un des joueurs pour lesquels il voue une admiration sans borne.

Bergeron se retrouve en compétition contre Mikko Koivu (Wild) et Ryan Kesler (Ducks).

«Ce serait un grand honneur. C’est quelqu’un que je respecte énormément pour ce qu’il a accompli sur la glace, pour la façon dont il jouait», a-t-il encensé.

Bergeron s’estime d’ailleurs heureux d’avoir eu l’opportunité de discuter avec Gainey, lundi, lorsque les deux se sont rencontrés dans un chic hôtel de la Strip.

«J’ai eu la chance de le rencontrer. C’est une personne qui a l’air extrêmement terre à terre. Il est très gentil. Pour moi, c’est quelqu’un qui doit être un exemple, un modèle sur lequel tu veux baser ta carrière. Ce serait un exploit d’une certaine façon (de gagner un quatrième trophée Selke), mais en même temps, trois ou quatre trophées pour moi, ça ne changera pas ma vie», a-t-il candidement lancé.

L’expansion avant les trophées

Pour une rare fois, les honneurs individuels passeront loin derrière cette année, en raison de la présentation du repêchage d’expansion des Golden Knights dans la même soirée.

«Demain (ce soir), le spectacle sera plus à propos de l’équipe d’expansion que des trophées et ce n’est pas une mauvaise chose. Il y a un engouement pour la ligue et l’équipe des Golden Knights.

«C’est sûr qu’on surveille ça beaucoup. Quand la liste est sortie, on était curieux de voir qui a été protégé et qui pourrait partir. Tu ne veux jamais que ça arrive, surtout qu’il y a des très bons joueurs partout dans la ligue qui vont vivre cette situation. En même temps, c’est excitant de voir que l’équipe (de Las Vegas) va être compétitive dès la saison prochaine.»