Un ancien joueur homosexuel de la NFL avait prévu se suicider à la fin de sa carrière

Une histoire fort émouvante impliquant un ancien joueur de la NFL, Ryan O’Callaghan, est parue mardi sur Outsports, un site web américain qui donne la parole aux athlètes homosexuels.

En raison de son gabarit de 6' 7'' et 330 livres, Ryan O’Callaghan a toujours trouvé qu’il ne correspondait pas aux standards homosexuels, et donc, que jamais il ne dévoilerait son orientation sexuelle.

Originaire d’une région plutôt conservatrice de la Californie, Ryan a grandi en entendant plusieurs blagues de mauvais goût et des commentaires négatifs à l’endroit de la communauté gaie. Chaque commentaire discriminant qu’il entendait à cet égard avait sur lui l’effet d’un «coup de couteau dans l’estomac».

«Quand tu es un enfant gai et que tu entends quelqu’un que tu aimes dire le mot tapette, ça te fait croire qu’à leurs yeux, tu es toi aussi une tapette», a-t-il dit à Outsports.

En raison de l’environnement dans lequel il a grandi, Ryan O’Callaghan croyait à l’époque que jamais sa famille ne l’accepterait en tant qu’homosexuel. Il a donc décidé de cacher sa réelle identité derrière le football.

«Personne ne va penser qu’un gros joueur de football est gai. C’est pour ça qu’une équipe de football était un bon endroit pour se cacher», a affirmé l’ancien jouer de ligne offensive.

Or, une chose était claire pour lui : dès que sa carrière de joueur de football se terminerait et qu’il ne pourrait plus se cacher, il mettrait fin à ses jours.

L’entrée dans la NFL

Après une carrière prolifique à l'université, Ryan O’Callaghan a finalement été repêché par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2006.

Pour lui, faire parti de l’équipe partante était primordial. En fait, sa vie en dépendait. S’il continuait à jouer sur une base régulière, son plan de suicide serait retardé de quelques années.

«Je prenais ça très au sérieux, ce qui faisait que je donnais toujours mon maximum. Je ne voulais pas être juste bon. J’avais une relation mortellement sérieuse avec le football», a déclaré O’Callaghan.

À la suite d'une grave blessure à l’épaule, Ryan O’Callaghan a été libéré par les Patriots après trois ans avec l’équipe. Il s’est alors retrouvé avec les Chiefs de Kansas City.

O’Callaghan a vu son temps de jeu réduire considérablement avec les Chiefs en raison des blessures. C'est sa vieille blessure à l’épaule, subie avec les Patriots, qui a mis un terme à sa carrière.

Une fois retraité du football, il s’est mis à abuser des médicaments, allant même jusqu’à prendre 30 comprimés d'antidouleur dans la même journée.

Le point tournant

Alors qu’il continuait à rencontrer les médecins des Chiefs pour ses blessures, on lui conseilla de rencontrer Susan Wilson, un médecin qui aide les joueurs qui abusent des médicaments.

Après seulement deux rencontres, Susan Wilson a bien compris que Ryan O’Callaghan ne consommait pas seulement en raison de la douleur, obtenant finalement l’aveu du joueur de football.

«C’est beaucoup plus dur d’être honnête avec soi-même que de mentir», a dit O’Callaghan, à la lumière de ses rencontres avec Susan Wilson.

L’intervention était arrivée à point, puisqu’à ce moment, O’Callaghan avait déjà rédigé sa lettre d’adieu et avait acheté une arme à feu.

À partir de ce moment, le joueur de football s’est mis à dévoiler sa réelle identité à son entourage et sa famille, qui ont d'ailleurs accepté son orientation sexuelle.

«Ce n’est pas toujours facile d’être honnête, mais c’est beaucoup plus agréable d’être soi-même et de ne pas vivre dans le mensonge», a affirmé O’Callaghan.

Vous pouvez lire l’histoire complète de Ryan O’Callaghan en cliquant ici.