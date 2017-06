Un peu de couleur

Le baseball majeur existe depuis 1869. Avant même l’invention de l’ampoule électrique, du téléphone ou du «hand spinner», il y avait des ligues professionnelles de baseball.

Il y a eu énormément de changements et de progrès dans les 148 dernières années sur notre planète, mais une chose qui ne semble pas suivre la tendance est l’uniforme de baseball.

À part l’utilisation d’un tissu plus léger, l’uniforme n’a pas vraiment changé depuis les débuts du baseball.

Les Yankees de New York n’ont pas modifié leurs uniformes depuis 1936. Malgré que j’aime beaucoup l’uniforme des Yankees (et qu’en général, j’aime beaucoup les uniformes de baseball traditionnels), je me réjouis lorsque je vois l’Association des joueurs et le baseball majeur s’entendre pour apporter des changements aux uniformes pour des occasions spéciales comme la fête des Pères, le week-end dernier.

Pour l’occasion, et pour amasser des sous pour la fondation du cancer de la prostate, chaque club avait un uniforme blanc ou gris avec des accents bleus. Il y avait des bas spéciaux ainsi que des casquettes et c’était de toute beauté. On avait fait la même chose de façon très réussie avec le rose pour la fête des Mères.

Cette saison, il y aura un nombre record d’uniformes différents. En plus de la fête des Mères et des Pères, le baseball majeur a conçu des habits pour la journée du souvenir (Memorial Day), la journée de l’indépendance sans oublier cette journée spéciale prévue où les joueurs pourront porter ce qu’ils veulent pour faire connaître une ou des fondations qui leur sont chères. Je trouve que ces initiatives sont excellentes, d’autant plus que plusieurs organismes et fondations réputées bénéficient des ventes de ces uniformes et casquettes modifiés. Cela met par ailleurs la table pour d’autres changements qui viendront quand Under Armour sera le fournisseur officiel des uniformes du baseball majeur, dès 2020. J’ai la vague impression qu’on sera de moins en moins conservateurs.

Lancez-vous la balle...

Ce dernier week-end de la fête des Pères m’a fait penser à des vieux souvenirs où je me lançais la balle avec mon père dans le parc en avant de chez moi à Boisbriand.

Mon père accroupi en receveur entre deux arbres pour simuler des frappeurs de chaque côté du marbre, fallait le faire! Une fois rendu à 13 ou 14 ans, ma balle rentrait trop et il n’était malheureusement plus en mesure de capter mes tirs.

Il aura fallu attendre 30 ans avant de le refaire... C’était du bon temps et je vous invite à le faire le plus souvent possible.