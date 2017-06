Un premier événement pour la Fondation Laurent Duvernay-Tardif

MONTRÉAL – Faire bouger les jeunes au sein d’un environnement académique : voilà l’objectif que s’est fixé Laurent Duvernay-Tardif lorsqu’il a décidé de mettre en place la fondation qui porte son nom, en avril.

À l’occasion du premier événement de la fondation, 150 jeunes de sixième année du primaire se sont réunis au Stade Percival-Molson de l’Université McGill afin de prendre part à diverses activités sportives.

«Le but de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, c’est de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie, a simplement expliqué le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City. C’est aussi d’aider les jeunes à trouver un équilibre entre le sport, l’école et les arts. C’est ce que j’ai fait quand j’étais jeune et je crois que ça aide beaucoup à s’épanouir.»

En plus d’organiser son premier événement, la fondation a dévoilé l’autobus sportif LDT qui a été adapté pour les besoins.

«Un événement comme aujourd’hui [mardi], c’est beau, mais je ne pense pas que c’est viable à long terme si on veut avoir un impact concret chez les jeunes. L’autobus qu’on a dévoilé, ça, c’est concret. On a enlevé tous les sièges pour mettre du matériel de sport. On veut aller dans les écoles et organiser plus de journées comme aujourd’hui.»

La diversité au profit de l’excellence

De nos jours, il n’est pas rare que de jeunes enfants se concentrent sur un sport en particulier dès un très jeune âge. Les parents prennent souvent cette décision afin de permettre à leurs enfants de s’améliorer plus rapidement, mais à long terme, le résultat risque d’être différent.

«Pour moi, l’équilibre ne passe pas nécessairement par l’excellence. On veut que les jeunes touchent à tout. Aujourd’hui, on offre six différents sports et on espère que les jeunes auront une petite étincelle pour un en particulier. Même d’un point de vue performance, le fait de développer ses habiletés dans différents sports, ça fait de toi un athlète plus complet», a mentionné le médecin ayant déjà pratiqué le hockey, le soccer, le badminton et le basketball.