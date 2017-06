Une vedette francophone

Après l’acquisition de Shea Weber, l’an dernier, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, vient de réaliser un autre gros coup en allant chercher Jonathan Drouin chez le Lightning de Tampa Bay. Voilà le genre de joueur électrisant qui peut inspirer une génération de jeunes Québécois.

Je suis emballé par la prise de Drouin. Marc Bergevin a cédé un excellent jeune défenseur de 19 ans en Mikhail Sergachev, mais pour obtenir quelque chose, il faut en payer le prix et si on connaît peu Sergachev, on a une bonne idée du talent de Drouin. Il n’a que 22 ans et il n’a pas encore atteint son plein potentiel.

Ce n’était pas la situation idéale pour lui à Tampa Bay, mais il pourra s’éclater à Montréal d’autant plus qu’il est visiblement heureux de se retrouver avec le Canadien. Il s’agit du premier joueur vedette francophone à Montréal depuis Vincent Damphousse et je suis convaincu que l’électrisant Drouin fera rêver nos jeunes qui évoluent dans le hockey mineur.

Le patineur de Sainte-Agathe est bourré de talent et sa plus grande qualité est sa vision du jeu. Il a ce don de pouvoir ralentir le jeu et d’exécuter un jeu à la toute dernière seconde, alors qu’il ne semble plus avoir d’options. C’est une qualité que peu de joueurs possèdent. En ce sens, il me fait penser à Wayne Gretzky et Mike Ribeiro. Il sera un précieux actif pour le jeu de puissance du Canadien qui a besoin d’un sérieux coup de barre.

Drouin a de la vitesse à revendre, il peut transporter la rondelle et il a du caractère. Je n’ai pas approuvé sa grève au cours de la saison 2015-2016. Il s’est mis beaucoup de pression avec cette décision et ce n’était pas apprécié par les vétérans du Lightning. Toutefois, après son retour dans la Ligue américaine et son rappel, il s’est bien relevé et il a été un des meilleurs joueurs de son équipe au cours des séries.

En finale

Il a profité de la blessure à Steven Stamkos pour s’imposer et aider le Lightning à atteindre la finale de la Coupe Stanley. Critiqué, Drouin s’est relevé et il a gagné du respect.

J’ai joué au golf avec le capitaine du Canadien, en fin de semaine et Max Pacioretty m’a dit qu’il était très heureux de l’acquisition de Drouin. Comme tout le monde, il reconnaît son talent, mais il aime aussi son caractère. Il m’a dit que c’était un joueur avec du chien et qu’il était difficile à affronter.

Période d’adaptation

Drouin devra vivre une période d’adaptation, mais il a tout l’été et tout le camp d’entraînement pour s’habituer à l’attention dont il sera l’objet. Les projecteurs seront sur lui et ce ne sera peut-être pas facile au début. Guy Lafleur a subi ça en début de carrière et même P.K. Subban l’a vécu en début de saison à Nashville.

Par contre, cette pression fera de Drouin un meilleur joueur. Dans un marché comme Tampa Bay, un joueur vedette peut connaître une léthargie de trois ou quatre matchs sans que ça fasse trop jaser, mais à Montréal, dès que tu connais un ou deux mauvais matchs, tu deviens l’objet des critiques. J’ai vécu ça et ça m’a aidé à devenir un meilleur joueur. Je suis convaincu que ce sera la même chose pour Drouin.

Il y a deux ans, on reprochait à Bergevin de ne pas bouger suffisamment, mais on peut dire qu’il a changé de cap et d’après moi, il nous réserve une autre surprise dans les prochaines semaines. Il se trame beaucoup de choses en coulisses et j’ai bien hâte de connaître la suite des choses.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Beaulieu, un échec