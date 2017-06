Véronic DiCaire séduit Londres

Divertir les Britanniques n’est pas une mince affaire par les temps qui courent. Mais c’est ce que Véronic DiCaire a réussi à faire au O2 Arena de Londres mardi soir, en première partie de Céline Dion.

Jointe au téléphone quelques minutes après être descendue de scène, la populaire imitatrice débordait d’énergie après avoir reçu une ovation debout du public anglais. «Les gens avaient l’air d’aimer ça. Je crois qu’ils ont passé du bon temps. C’est important qu’ils aient du plaisir, surtout présentement, compte tenu des circonstances qu’on connaît... Ils l’ont eu rough au cours des dernières semaines. C’est le fun de voir qu’on les a fait sourire.»

L’Angleterre a beau avoir été frappée par plusieurs attaques terroristes au cours des derniers mois, Véronic DiCaire n’était pas nerveuse de débarquer à Londres cette semaine. En entrevue au Journal, elle rappelle qu’elle était à Paris lors des attentats meurtriers du 13 novembre 2015.

«On a vécu un peu la même chose, indique la Franco-Ontarienne. Les gens sont un peu plus préoccupés. C’est normal. Mais on essaie d’avancer. On se dit : ‘‘let’s go!’’ Il faut éviter de penser à tout ça. Il faut se dire ‘‘life goes on’’ et foncer.»

Véronic DiCaire ne s’est pas empêchée d’aller visiter la ville après son arrivée. Partout où elle s’est promenée, elle s’est toujours sentie en sécurité. Et mardi soir sur scène, les choses n’étaient pas différentes.

«La salle est tellement bien sécurisée. Ça ne m’inquiétait pas du tout», déclare-t-elle.

Une foule immense

Jusqu’au 5 août, Véronic DiCaire assure la première partie des concerts de Céline Dion en sol européen. La tournée a commencé jeudi à Copenhague, au Danemark, et s’est poursuivie samedi à Stockholm, en Suède, devant des dizaines de milliers de spectateurs.

«C’était un stade de soccer, indique Véronic DiCaire. En arrivant, j’ai fait : ‘‘oh my god!’’ c’était énorme.»

Au O2 Arena, l’artiste de 40 ans s’est dite impressionnée de voir les affiches des nombreuses grosses pointures qui s’y sont produites, une liste impressionnante composée de noms comme Prince, Madonna et Paul McCartney.

«J’étais très contente de rencontrer le public anglais. Chaque soir, c’est sensiblement la même chose. Les cinq premières minutes, c’est très amusant : les gens ne savent pas vraiment comment réagir. Tu vois qu’ils se posent des questions. Ils applaudissent poliment, puis plus ça avance, plus ils embarquent. On les gagne avec Christina Aguilera et Adele.»

«Une belle opportunité»

Véronic DiCaire, qui promène son propre spectacle un peu partout en Europe francophone depuis quelques années, remercie Céline Dion d’avoir retenu ses services pour cette importante série de concerts.

«C’est tellement une belle opportunité de pouvoir l’accompagner dans tous ces pays, souligne-t-elle. C’est un beau privilège, parce que percer le marché anglophone européen, c’est quelque chose qui nous intéresse beaucoup.»

Quant au concert de Céline Dion, Véronic Dicaire parle d’un «très beau show». «Elle ressort des chansons en anglais qu’elle ne pas faites depuis longtemps. Les fans en ont pour leur argent!»

♦ Véronic DiCaire reviendra au Québec au mois d’août pour poursuivre les enregistrements d’ICI on chante, sa nouvelle émission à Radio-Canada.