Voici ce que sont devenus les comédiens de Radio Enfer

Si une série jeunesse a marqué l’imaginaire des enfants et adolescents du Québec, c’est bien Radio Enfer, diffusée initialement à Canal-Famille puis brièvement à Vrak.tv.

Carl «Le Cat» Charest, Jean-Lou «Le Hot-Dog» Duval, Maria Lopez, Camille Bergeron, Germain St-Germain, Jocelyne Letendre : tous ces personnages (et encore plus!) sont venus ponctuer notre quotidien entre 1995 et 2001.

Mais que sont devenus les comédiens et comédiennes qui sont apparus dans l’un ou plusieurs des 143 épisodes de 28 minutes de l’émission? Tour de piste!