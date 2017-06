Voici notre liste d’écoute très «sexe, drogues et rock n’ roll» pour le Rockfest, édition 2017

Comme les adeptes du fameux festival semblent avoir apprécié notre liste d’écoute de l’année passée, on répète l’expérience avec une nouvelle édition: plus de 100 chansons d’artistes participant à l’édition 2017 du Rockfest.



Bref, la trame sonore idéale pour vous accompagner sur la route de Montebello... ou juste pour «headbanger» devant ton ordinateur ou ton téléphone.



C’est disponible sur YouTube (si ça ne fonctionne pas, cliquez ici) et Spotify.

PS: Soyez prudents. Pensez à boire beaucoup d’eau.