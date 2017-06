Le Superman des marathons

Ancien recordman Guiness des push-ups à une main de 1995 à 2000, Steve Baker s’attaque à un nouveau défi qui s’est amorcé au marathon de Boston en avril.

L’ingénieur mécanique a l’objectif de participer à 11 marathons au cours de la présente année. « Après avoir assisté à la conférence de Patrick Charlesbois qui a complété en janvier sept marathons en sept jours consécutifs sur sept continents, je voulais faire un clin d’œil à son exploit extraordinaire avec sept en sept mois, a raconté Baker. Parce que je suis en forme, j’ai décidé de me rendre à dix et j’en ai ajouté un 11e récemment. Ce n’est pas impossible que j’en ajoute un 12e. »

« Certains croyaient que ce n’était pas un objectif possible au départ, de poursuivre Baker qui a réussi 85 push-ups à une main en une minute en 1998 à l’âge de 40 ans. Dans ma séquence de quatre fins de semaine consécutives, dont deux en 12 jours, j’ai ressenti de la douleur aux hanches, mais rien de majeur. Il y a eu de l’accumulation de fatigue, mais j’avais de l’endurance en masse à la fin. Je n’ai pas terminé les courses à quatre pattes. »

Relever le défi

Pour atteindre son objectif, Baker n’a pas le choix de sacrifier sur les temps. « C’est normal que je sois plus lent et je ne peux pas viser des temps à chaque fois, a-t-il souligné. J’ai été surpris de n’avoir rien aux jambes. Le corps s’adapte. À Ottawa en 2016, je visais plus la performance parce que je voulais me qualifier pour Boston. J’ai réussi un chrono de 3 h 33 min 27 s, mon meilleur temps à vie. Pour les autres, j’ai réussi des temps d’environ quatre heures. »

Baker s’est mis à la course il y a moins de quatre ans. « Au départ, je voulais relever le défi de réussir un marathon et me garder en forme, explique celui qui porte un chandail de Superman. Je voulais retrouver ma taille d’adolescent. J’ai complété mon premier à Ottawa en 2015 et j’en ai fait quatre en 2016. Je veux refaire Boston l’an prochain où je suis déjà qualifié et me retrouverai dans un nouveau groupe d’âge (60-64 ans). C’est toujours difficile de compléter un marathon, mais je voulais ajouter un défi supplémentaire cette année. »

Passion

À la course des pompiers le 4 juin à Laval, Baker a rencontré un autre passionné. Terry Sancartier, d’Ottawa, qui fera dix marathons cette année. « Parce qu’il est plus grand et plus lourd que moi, c’est plus exigeant. Il m’impressionne. C’est devenu mon ami Facebook. Avec mon chandail de Superman, les gens me connaissent et ils m’encouragent. J’écris aussi sur des blogues de course. J’ai beaucoup de plaisir à partager ma passion avant, pendant et après la course. »

11 marathons